 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Власти Парижа нашли много фекальных бактерий в Сене за месяц до Олимпиады

Пробы воды из реки, где должны состояться соревнования по плаванию и триатлону, по-прежнему показывают высокий уровень фекальных бактерий
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Река Сена в черте Парижа, где должны пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде в рамках предстоящих Олимпийских игр, по-прежнему остается чрезвычайно загрязненной. Об этом заявил префект Парижского региона Марк Гийом, передает AFP.

«Образцы из Сены не соответствуют стандартам, которые необходимы нынешним летом», — пояснил Гийом.

В еженедельном отчете, опубликованном региональными парижскими властями и мэрией города, отмечено высокое содержание двух видов фекальных бактерий, в том числе кишечной палочки. Сильную загрязненность Сены связывают с интенсивными дождями, большим количеством сточных вод и недостаточным уровнем солнечного света.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Согласно планам организаторов церемония открытия должна состояться не в традиционном формате на стадионе, а в виде парада лодок на Сене с участием спортсменов. Кроме того, на реке запланированы соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Однако весной 2024 года независимые организации по защите окружающей среды, проведшие лабораторные тесты воды, заявили о превышении допустимых уровней загрязнения в два, а иногда и в три раза. После этого глава оргкомитета Игр Тони Эстанге допустил отмену плавательного этапа соревнований по триатлону в связи с качеством воды в Сене.

При этом некоторые политики и официальные лица Игр выразили намерение искупаться в Сене, чтобы доказать безопасность соревнований. Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Кроме того, 23 июня заплыв по реке должна была устроить мэр французской столицы Анн Идальго, которая позже перенесла купание на середину июля, объяснив решение выборами в парламент.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Олимпиада Париж

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Мэр Парижа отложила обещанное купание в Сене в преддверии Олимпиады
Спорт
В Париже допустили отмену соревнований на ОИ из-за грязной воды в Сене
Спорт
Глава МОК заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 17:30
Первая победа Украины. Что происходит на Евро Спорт, 18:25
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 18:19
СБУ завела уголовное дело на актера из «Универа» Виталия Гогунского Политика, 18:15
Минздрав уточнил число заразившихся туберкулезом от воспитательницы детей Общество, 18:14
Банки повышают ставки по ипотеке: как меняется поведение заемщиков Недвижимость, 17:59
«Дом.РФ» сообщил о приостановке банками приема заявок на льготную ипотеку Недвижимость, 17:56
Сборная Украины одержала волевую победу в матче Евро-2024 Спорт, 17:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Еще два студента «3-го меда» попали под домашний арест за покупку зачета Общество, 17:46
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро более чем на ₽2,5 Инвестиции, 17:37
EUobserver узнал о запрете частных перелетов россиян в новых санкциях ЕС Политика, 17:36
Суд оштрафовал Гордееву за отсутствие плашки иноагента в соцсетях Общество, 17:35
Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Великобритании Спорт, 17:35
Когда зачет становится рискованным способом завершения сделки Pro, 17:32
Власти Парижа нашли много фекальных бактерий в Сене за месяц до Олимпиады Спорт, 17:26