Власти Парижа нашли много фекальных бактерий в Сене за месяц до Олимпиады

Пробы воды из реки, где должны состояться соревнования по плаванию и триатлону, по-прежнему показывают высокий уровень фекальных бактерий

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Река Сена в черте Парижа, где должны пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде в рамках предстоящих Олимпийских игр, по-прежнему остается чрезвычайно загрязненной. Об этом заявил префект Парижского региона Марк Гийом, передает AFP.

«Образцы из Сены не соответствуют стандартам, которые необходимы нынешним летом», — пояснил Гийом.

В еженедельном отчете, опубликованном региональными парижскими властями и мэрией города, отмечено высокое содержание двух видов фекальных бактерий, в том числе кишечной палочки. Сильную загрязненность Сены связывают с интенсивными дождями, большим количеством сточных вод и недостаточным уровнем солнечного света.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Согласно планам организаторов церемония открытия должна состояться не в традиционном формате на стадионе, а в виде парада лодок на Сене с участием спортсменов. Кроме того, на реке запланированы соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Однако весной 2024 года независимые организации по защите окружающей среды, проведшие лабораторные тесты воды, заявили о превышении допустимых уровней загрязнения в два, а иногда и в три раза. После этого глава оргкомитета Игр Тони Эстанге допустил отмену плавательного этапа соревнований по триатлону в связи с качеством воды в Сене.

При этом некоторые политики и официальные лица Игр выразили намерение искупаться в Сене, чтобы доказать безопасность соревнований. Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Кроме того, 23 июня заплыв по реке должна была устроить мэр французской столицы Анн Идальго, которая позже перенесла купание на середину июля, объяснив решение выборами в парламент.