Макрон объяснил роспуск Нацсобрания стремлением избежать беспорядка

Макрон в письме гражданам написал, что роспуск Нацсобрания был единственным возможным решением после выборов в Европарламент. Внеочередные выборы во Франции нужны, чтобы «страну не ввергли в кризис»

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Решение распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции после выборов в Европарламент стало для многих неожиданным, но это единственное, что позволит стране двигаться вперед и сплотиться, написал президент Эмманюэль Макрон в письме к гражданам. Его публикуют BFM TV и другие французские СМИ.

Французский лидер заявил, что руководствовался интересами страны, а также своими собственными. «Этот роспуск был единственным возможным выбором — как для признания вашего голоса на выборах в Европарламент, так и для того, чтобы отреагировать на уже существующий беспорядок и еще больший беспорядок, который наступит в будущем», — написал Макрон.

На выборах в Европарламент во Франции победило ультраправое «Национальное объединение» Жордана Барделлы (он сменил Марин Ле Пен во главе партии в ноябре 2022 года). Оно набрало 31,5% голосов, что почти в два раза выше результата коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение». Французский президент после этого объявил о роспуске нижней палаты парламента и досрочных выборах 30 июня и 7 июля.

По словам Макрона, ему было бы намного легче просто сменить премьер-министра, но «это не решило бы никаких проблем». Он решил провести выборы сейчас, потому что осенью оппозиционные партии планировали сменить правительство, что «ввергло бы страну в кризис в тот самый момент», когда ей необходимо утвердить федеральный бюджет.

Президент написал, что понял сообщение, которое хотели донести до него избиратели: «Я не слепой: я осознаю демократический недуг. Нам так и не удалось преодолеть раскол между народом и теми, кто управляет страной. Да, способ управления должен коренным образом измениться». По словам Макрона, предстоящие выборы не являются вотумом доверия президенту, но его движение является лучшей альтернативой «как крайне правым, так и крайне левым». Он имеет в виду «Национальное объединение» и «Новый народный фронт», уточняет Bloomberg. Последняя группа была создана 10 июня, она объединила коммунистов, социалистов, экологистов и партию «Непокоренная Франция».

Макрон вновь повторил, что не планирует уходить в отставку до истечения срока полномочий в мае 2027 года. О готовности президента «пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока» сообщал источник Europe1, но глава государства это опроверг.