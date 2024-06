Макрон предупредил об угрозе гражданской войны во Франции

Макрон считает, что планы как правых, так и левых политических сторон приведут к гражданской войне, поскольку исходят из крайностей. Он призывает избежать этого. Оппоненты раскритиковали его заявление

Эмманюэль Макрон (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Планы как ультраправых, так и ультралевых политических блоков, сложившихся перед выборами в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) могут спровоцировать гражданскую войну, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в подкасте Génération Do It Yourself, передает BFM TV.

Так, «Национальное объединение» (правая партия во главе с Марин ле Пен; из-за победы этой партии на выборах в Европарламент Макрон решил распустить Нацсобрание и провести досрочные выборы) «отсылает людей либо к религии, либо к происхождению, вот почему они разделяют [народ] и подталкивают к гражданской войне», считает французский президент.

В свою очередь «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в «Новый народный фронт», созданный после роспуска Нацсобрания, предлагает «форму коммунитаризма <...> в некоторой степени избирательного», «но за этим также стоит гражданская война, потому что в первую очередь это отсылка людей исключительно к их принадлежности, религиозной или общинной», говорит Макрон.

По его мнению, хотя оба варианта реагируют на реальные проблемы людей, связанные с отсутствием признания или безопасности, они при этом усиливают конфликты. Макрон призывает избежать крайностей. «Когда вы сыты по горло всем, когда жизнь сложна изо дня в день, вы можете поддаться искушению крайностей, у которых есть более быстрые решения. Но решение никогда не будет заключаться в отказе от другого. <...> Мы должны быть намного тверже, намного сильнее там, где Республика не находится на стыке безопасности и безнаказанности», — сказал он.

Его заявления раскритиковали лидеры упомянутых партий. Меланшон заявил, что именно Макрон несет ответственность за разжигание конфликтов, в частности, беспорядков в Новой Каледонии (заморская территория Франции). «Он всегда рядом, чтобы разжечь огонь», — утверждает политик.

Президент «Национального объединения» Джордан Барделла (по результатам выборов в ЕП должен был стать премьер-министром Франции) также негативно отнесся к высказываниям Макрона, заявив, что «президент не должен так говорить». Он сказал, что намерен быть премьер-министром «всего французского народа», особенно тех, кто «считает, что государство слишком часто бросало их на произвол судьбы», а также «французов, которые пришли с других политических горизонтов и не голосовали за меня».

Bloomberg пишет, что все более резкие комментарии со стороны Макрона «отражают последнюю отчаянную попытку привлечь на свою сторону избирателей», поскольку его центристская партия уступает в опросах в преддверии первого тура выборов (30 июня). Так, согласно последнему опросу Ifop, на данный момент лидирует «Национальное объединение» (36% голосов), на втором месте — «Новый народный фронт» (29,5%). Президентская коалиция набрала 20,5% голосов.