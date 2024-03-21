В РФС назвали главу УЕФА сторонником возвращения России на турниры

Максим Митрофанов считает, что глава УЕФА выступает за допуск российских юниоров, потому что сам родом из Югославии и видел, как без футбола оставались целые поколения игроков

Александер Чеферин (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Президент УЕФА Александер Чеферин выступает за возвращение российских команд на турниры, но ему приходится искать баланс из-за политики. Об этом «Чемпионату» заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

УЕФА в феврале 2022 года отстранил российские сборные и клубы от своих турниров. Чеферин говорил, что санкции сохранятся до конца спецоперации на Украине. При этом глава УЕФА предложил допустить российских юниоров, но «технического решения» для этого найдено не было.

«Чеферин — планомерный сторонник возвращения и допуска России. А детские и юношеские команды, по его мнению, должны быть допущены немедленно. Чеферин родился в Югославии, он прекрасно знает, как целое поколение талантливых игроков не допускалось к играм сборных», — сказал Митрофанов.

По словам генсека РФС, Чеферин возглавляет организацию, которая готова поспорить за влияние с ФИФА, «но ему сложно балансировать», поскольку УЕФА должен подчиняться всем законам Швейцарии и учитывать решения ЕС.

В феврале генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что вопрос допуска российских юниоров перестал обсуждаться в организации, как только стало понятно, что это невозможно и неосуществимо. «Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю организацию в опасное положение», — отметил он.

Чеферин родился в Любляне в 1967 году, Словения в то время входила в состав Югославии.