Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче
Сборная России победила команду Сербии в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Динамо» в Москве, со счетом 4:0.
Мячи забили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32), Алексей Миранчук (55), а также Иван Сергеев (90+1).
Сербы с 21-й минуты играли вдесятером из-за удаления игрока ЦСКА Милана Гайича за фол на Данииле Хлусевиче.
На 88-й минуте арбитры не засчитал гол Арсена Захаряна из-за офсайда, но в компенсированное время он сделал результативную передачу Сергееву.
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
РФС ранее в четверг сообщил, что все билеты на игру были проданы.
Перед матчем на стадионе минутой молчания почтили память умершего 19 марта футбольного комментатора Василия Уткина.
Следующий матч сборная России проведет на этой же арене 25 марта против команды Парагвая.
Сербы 25 марта сыграют с командой Кипра. В июне сербская команда начнет выступление на чемпионате Европы в одной группе с Англией, Словенией и Данией.
Сербы были первыми европейскими соперниками сборной России с ноября 2021 года. Из-за санкций ФИФА и УЕФА россияне проводят только товарищеские матчи.
Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине
Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности
Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина
Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ
Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео
Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре
Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку
Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода
Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста