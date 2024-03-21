Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче со счетом 4:0

Матч завершился со счетом 4:0. У сборной России отличились Антон и Алексей Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев. Еще один гол Арсена Захаряна не засчитали из-за офсайда

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу (t.me/teamrussia)

Сборная России победила команду Сербии в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Динамо» в Москве, со счетом 4:0.

Мячи забили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32), Алексей Миранчук (55), а также Иван Сергеев (90+1).

Сербы с 21-й минуты играли вдесятером из-за удаления игрока ЦСКА Милана Гайича за фол на Данииле Хлусевиче.

На 88-й минуте арбитры не засчитал гол Арсена Захаряна из-за офсайда, но в компенсированное время он сделал результативную передачу Сергееву.

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РФС ранее в четверг сообщил, что все билеты на игру были проданы.

Перед матчем на стадионе минутой молчания почтили память умершего 19 марта футбольного комментатора Василия Уткина.

Следующий матч сборная России проведет на этой же арене 25 марта против команды Парагвая.

Сербы 25 марта сыграют с командой Кипра. В июне сербская команда начнет выступление на чемпионате Европы в одной группе с Англией, Словенией и Данией.

Сербы были первыми европейскими соперниками сборной России с ноября 2021 года. Из-за санкций ФИФА и УЕФА россияне проводят только товарищеские матчи.