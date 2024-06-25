На Евро новый фаворит, от Франции ждут голов. Что происходит на турнире

Во вторник на Евро пройдут четыре матча. В группе D Нидерланды сыграют с Австрией, а Франция — с потерявшей шансы на плей-офф Польшей. В группе С уже вышедшая в 1/8 финала Англия сыграет со Словенией, а Дания — с Сербией

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Какие матчи пройдут 25 июня:

Нидерланды — Австрия (19:00 мск, Okko)

Франция — Польша (19:00 мск, «Матч ТВ»)

Англия — Словения (22:00 мск, «Матч ТВ»)

Дания — Сербия (22:00 мск, Okko)

Главные события

Суперкомпьютер назвал новых фаворитов Евро

В Польше решили не увольнять тренера после неудачи на Евро

Дешам резко ответил критикам сборной Франции

13:30. Большинство (90%) болельщиков сборной Германии выступили то, чтобы вместо звезды «Арсенала» Кая Хаверца в стартовый состав на матч 1/8 финала вошел форвард дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг. Таковы результаты опроса Bild среди 138 тыс. болельщиков.

На счету Хаверца гол и передача в первом матче с Шотландией (5:1), а Фюллькруг забил два мяча, в том числе спас команду от поражения в игре со Швейцарией (1:1).

13:15. Суперкомпьютер Opta назвал новых фаворитов Евро. Теперь он оценивает шансы Германии на победу в турнире в 18,34%, Франции — в 18,21%, а Англии — в 17,22%.

В начале июня суперкомпьютер оценивал вероятность победы англичан в 19,9%, французов — в 19,1%, а немцев — в 12,4%.

13:00. Sky Sports и The Athletic пишут, что единственным ожидаемым изменением в стартовом составе сборной Англии на матч со Словенией является замена Трента Александера-Арнольда на Конора Галлахера. Галлахер в предыдущих двух матчах выходил на замену.

Матч пройдет во вторник в Кельне.

12:45. Глава Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша выразил поддержку главному тренеру сборной Михалу Пробежу и заявил, что тот останется во главе команды, несмотря на неудачу на Евро.

Поляки досрочно потеряли шансы выйти в 1/8 финала, во вторник они сыграют с Францией.

Пробеж работает с командой с сентября 2023 года.

12:30. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал недовольным результативностью команды на Евро «переключаться на другой канал». Французы в двух матчах турнира не забили ни разу — австрийцев они победили благодаря автоголу, а с голландцами сыграли нулевую ничью.

При этом французская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

12:00. Испания стала второй сборной в истории, всухую выигравшей все три матча на групповом этапе Евро, после Италии на Евро-2020 (Opta). Накануне испанцы переиграли албанцев 1:0 и вышли из группы В c первого места.