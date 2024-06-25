Венгры показали фото перенесшего операцию игрока после травмы на Евро
Венгерская федерация футбола (MLSZ) опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) первую фотографию с получившим тяжелую травму нападающим Барнабашем Варгой после операции.
Варгу навестили в штутгартской больнице его девушка, а также представители федерации и сборной, в том числе главный тренер Марко Росси.
Варга получил травму головы в третьем туре группового этапа с Шотландией (1:0) 23 июня. Форвард столкнулся с голкипером соперников Ангусом Ганном, упал на газон и пролежал без сознания несколько минут. Его унесли на носилках с кислородной маской на лице.
Позднее выяснилось, что у Варги несколько переломов лицевой кости. В понедельник он перенес операцию и может покинуть клинику уже 26 июня, но на Евро больше не сыграет.
Венгры после трех матчей заняли третье место в группе А и сохраняют шансы на выход в плей-офф. У Варги на турнире один гол в трех матчах.
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