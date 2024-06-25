Венгры показали фото перенесшего операцию игрока после травмы на Евро

В Венгрии показали фото Варги, перенесшего операцию после травмы головы на Евро

Барнабаш Варга получил переломы лицевой кости в матче с Шотландией и был срочно прооперирован в Штутгарте. Во вторник футболиста навестили представители команды, в том числе главный тренер

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Венгерская федерация футбола (MLSZ) опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) первую фотографию с получившим тяжелую травму нападающим Барнабашем Варгой после операции.

Варгу навестили в штутгартской больнице его девушка, а также представители федерации и сборной, в том числе главный тренер Марко Росси.

Фото: facebook.com/magyarlabdarugoszovetseg (владелец сети Meta признана в России экстремисткой и запрещена)

Варга получил травму головы в третьем туре группового этапа с Шотландией (1:0) 23 июня. Форвард столкнулся с голкипером соперников Ангусом Ганном, упал на газон и пролежал без сознания несколько минут. Его унесли на носилках с кислородной маской на лице.

Позднее выяснилось, что у Варги несколько переломов лицевой кости. В понедельник он перенес операцию и может покинуть клинику уже 26 июня, но на Евро больше не сыграет.

Венгры после трех матчей заняли третье место в группе А и сохраняют шансы на выход в плей-офф. У Варги на турнире один гол в трех матчах.