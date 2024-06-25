Кто из игроков РПЛ выйдет в плей-офф. Интриги дня Евро

Смогут ли сборные Сербии и Словении впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Главное о последнем туре группы C и D на Евро — в материале «РБК Спорт»

Футболисты сборной Сербии и Словении (Фото: Reuters)

Франция — Польша

19:00, «Матч ТВ»

«БВБ-Штадион» (Дортмунд)

Для Франции и Польши матч третьего тура не станет решающим, поскольку поляки уже вне зависимости от результата встречи займут четвертое место в группе и вылетят с турнира, а французы при любом раскладе выйдут в плей-офф.

Футболисты сборной Франции (Фото: Global Look Press)

Аналитическая компания Opta считает Францию явным фаворитом. Шансы французов на победу оцениваются в 73,9%, а поляков — 11,2%. В последний раз сборные Франции и Польши встречались в 1/8 финала чемпионата мира в 2022 году, и французы выиграли со счетом 3:1.

Более того, команда Польши не может выиграть у французской сборной с 1982 года: за это время поляки четыре раза сыграли вничью и четыре раза проиграли.

Стоит отметить, что французы не выиграли последний матч группового этапа ни на одном из восьми последних крупных турниров (чемпионат мира/Евро), в котором принимали участие: команда четыре раза сыграла вничью и четыре раза проиграла в последнем групповом матче.

Антуан Гризманн (Фото: Reuters)

Французский форвард Антуан Гризманн во встрече с Польшей проведет свою 33-ю игру на крупных турнирах (ЧМ+Евро) и превзойдет рекорд среди полевых игроков в своей стране. Ранее лучшим по этому показателю был Лилиан Тюрам, на счету которого 32 игры на крупных турнирах.

Группа D Нидерланды — 4 очка Франция — 4 очка Австрия — 3 очка Польша — 0 очков

Нидерланды — Австрия

19:00, Okko

«Олимпиаштадион» (Берлин)

Opta считает, что голландцы выиграют в третьем туре с вероятностью 43,8%, а австрийцы — 28,2%. В последний раз эти сборные встречались на групповом этапе Евро-2020, тогда Нидерланды выиграли со счетом 2:0. Более того, эта команда выигрывала в последних шести матчах против Австрии.

Футболисты сборной Нидерландов (Фото: Reuters)

Голландцы выиграли в первом матче с Польшей (2:1), но во втором туре Евро не смогли обыграть команду Франции, сыграв нулевую ничью. Сборная Роналда Кумана даже в случае поражения выйдет в плей-офф турнира.

Австрийские футболисты в первом туре проиграли Франции (0:1), но в матче с Польшей (3:1) смогли заработать три очка, сохранив шансы на выход в 1/8 финала.

Сборная Австрии выйдет в плей-офф с первого или второго места, если обыграет Нидерланды. Если австрийские футболисты сыграют вничью, а Франция проиграет, то Австрия займет третье место, уступив по личным встречам французам.

Стоит отметить, что сборная Австрии проиграла лишь в одном из последних девяти матчей, одержав семь побед и один раз сыграв вничью.

Англия — Словения

22:00, «Матч ТВ»

«Кёльн Штадиум» (Кёльн)

Явным фаворитом в заключительном матче группы С стала Англия. Opta оценивает шансы на ее победу в 75,5%, вероятность на выигрыш Словении — 10,4%.

Футболисты сборной Англии (Фото: Getty Images)

Сборная Англии, которая на групповом этапе победила Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (0:0), даже в случае поражения от Словении не финиширует в квартете ниже третьего места и сможет выйти в плей-офф.

Словения, которая сыграла вничью с Данией (1:1) и Сербией (1:1), точно пройдет в плей-офф, если обыграет Англию. Если это случится, словенская команда сможет сыграть в финальной части Евро впервые в истории.

В состав сборной Словении входят защитник Ваня Дркушич из вылетевшего из Российской премьер-лиги «Сочи» и Яка Бийол, который раньше играл за ЦСКА.

Худшим раскладом для словенской сборной станет, если она проиграет, а Сербия в параллельном матче выиграет у Дании — тогда Словения не сможет выйти из группы. Если же сербы сыграют вничью, а словенцы уступят, то Словения будет бороться с Сербией за третью строчку по дополнительным показателям.

В двух последних матчах между Англией и Словенией, которые проходили в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года, команды один раз сыграли вничью (0:0) и один раз выиграли англичане (1:0). Единственным голом отметился Гарри Кейн.

Гарри Кейн (Фото: Getty Images)

Кроме того, Кейн в прошлом туре забил Дании, став третьим англичанином в истории, поразившим ворота на четырех крупных турнирах, после Майкла Оуэна и Уэйна Руни. Также Кейн стал первым англичанином в истории, забившим пять или более голов и на Евро, и на ЧМ.

Группа С Англия — 4 очка Дания — 2 очка Словения — 2 очка Сербия — 1 очко

Дания — Сербия

22:00, Okko

«Мюнхен Арена» (Мюнхен)

Opta оценивает шансы на победу Дании в 45,2%, вероятность на выигрыш Сербии - 29,4%. В последней официальной встрече команд на отборе к Евро-2016 Дания дважды обыграла Сербию (3:1 и 2:0).

Датчане гарантируют себе место в плей-офф в случае победы над Сербией. Если же и Дания, и Словения сыграют вничью или проиграют, то их положение в группе — второе или третье место — определят дополнительные показатели. Но если Дания проиграет, а Словения избежит поражения в параллельном матче, датчане точно не выйдут из группы.

Сборная Дании под руководством Каспера Юльманда в этом году еще ни разу не проиграла, сыграв три раза вничью и три раза победив.

Футболисты сборной Сербии (Фото: Reuters)

Сербия сможет продолжить борьбу в плей-офф, если обыграет Данию. Если же сербские футболисты сыграют вничью, а Словения уступит в игре с Англией, то выход из группы будет определен в борьбе за третье место по дополнительным показателям. Если Сербия не победит, а Словения не уступит в своем матче, то сербские игроки отправятся домой.

В сборной Сербии выступает защитник московского «Спартака» Срджан Бабич. Однако серб два матча на Евро провел на скамейке запасных.

Сербские футболисты за последний год выиграли лишь четыре из 13 игр (три ничьи и шесть поражений). Во многом неудовлетворительный результат команды можно связать с нестабильной игрой в обороне: за этот период они сохранили ворота сухими только в двух матчах. А на крупных турнирах их безвыигрышная серия составляет семь матчей подряд.