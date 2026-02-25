Украинский скелетонист потребовал отставки Ковентри с поста главы МОК

Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за использование на Играх в Италии шлема с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине. Он заявил, что «Ковентри взяла с собой из Зимбабве диктатуру»

Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал Кирсти Ковентри покинуть пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) после скандала с его дисквалификацией на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его слова приводит портал Sportarena.

«Похоже, что госпожа Ковентри взяла с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. Учитывая последние новости, это не работает. Я считаю, что Ковентри должна покинуть эту должность, потому что она абсолютно завалила Олимпийские игры», — сказал Гераскевич.

По словам спортсмена, скандал вокруг него сильно повлиял на ценность олимпийского движения. «И в этом виновата Ковентри. Ее выступление на церемонии закрытия Олимпийских игр должно стать ее последним в этой должности», — добавил скелетонист.

Гераскевич был дисквалифицирован за использование на Играх в Италии шлема с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивает выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.

После этого президент Украины Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы.

На слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) МОК назвал факт вручения спортсмену ордена подтверждением политической составляющей его действий. CAS в итоге отклонил апелляцию Гераскевича.