Олимпиада-2026⁠,
0

Украинский скелетонист потребовал отставки Ковентри с поста главы МОК

Сюжет
Олимпиада-2026
Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за использование на Играх в Италии шлема с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине. Он заявил, что «Ковентри взяла с собой из Зимбабве диктатуру»
Владислав&nbsp;Гераскевич
Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал Кирсти Ковентри покинуть пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) после скандала с его дисквалификацией на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его слова приводит портал Sportarena.

«Похоже, что госпожа Ковентри взяла с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. Учитывая последние новости, это не работает. Я считаю, что Ковентри должна покинуть эту должность, потому что она абсолютно завалила Олимпийские игры», — сказал Гераскевич.

По словам спортсмена, скандал вокруг него сильно повлиял на ценность олимпийского движения. «И в этом виновата Ковентри. Ее выступление на церемонии закрытия Олимпийских игр должно стать ее последним в этой должности», — добавил скелетонист.

Гераскевич был дисквалифицирован за использование на Играх в Италии шлема с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивает выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.

После этого президент Украины Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы.

На слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) МОК назвал факт вручения спортсмену ордена подтверждением политической составляющей его действий. CAS в итоге отклонил апелляцию Гераскевича.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
скелетон Международный олимпийский комитет (МОК) Кирсти Ковентри Олимпиада-2026
Кирсти Ковентри фото
Кирсти Ковентри
спортсменка, Глава МОК
16 сентября 1983 года
