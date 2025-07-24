«Зенит» заявил Вендела на сезон после срыва трансфера в бразильский клуб

Бразильский полузащитник вернулся в расположение «Зенита» лишь за пять дней до первой в сезоне игры.

Вендел (Фото: Global Look Press)

Петербургский «Зенит» включил бразильского полузащитника Вендела в заявку на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), говорится в документах на сайте турнира.

Вендел должен был летом перейти в «Ботафого», о чем было объявлено еще в январе. Однако 21 мая «Зенит» и бразильский клуб расторгли трансферное соглашение.

Бразилец вернулся в расположение «Зенита» лишь за пять дней до первой в сезоне игры. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что в клубе накажут футболиста за опоздание на сборы.

Вендел пропустил первый тур чемпионата России, в котором «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1).

27-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач. С «Зенитом» Вендел четыре раза победил в чемпионате России, выиграл Кубок и три Суперкубка России.