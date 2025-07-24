«Зенит» заявил Вендела на сезон после срыва трансфера в бразильский клуб
Петербургский «Зенит» включил бразильского полузащитника Вендела в заявку на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), говорится в документах на сайте турнира.
Вендел должен был летом перейти в «Ботафого», о чем было объявлено еще в январе. Однако 21 мая «Зенит» и бразильский клуб расторгли трансферное соглашение.
Бразилец вернулся в расположение «Зенита» лишь за пять дней до первой в сезоне игры. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что в клубе накажут футболиста за опоздание на сборы.
Вендел пропустил первый тур чемпионата России, в котором «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1).
27-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач. С «Зенитом» Вендел четыре раза победил в чемпионате России, выиграл Кубок и три Суперкубка России.
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