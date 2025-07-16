 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,2 x 4,3 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,25 x 3,5 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,2 x 4,25 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Вендел вернулся в расположение «Зенита» за 5 дней до первой в сезоне игры

Вендел вернулся в расположение «Зенита» из Бразилии
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник, у которого сорвался трансфер в «Ботафого», прилетел в Санкт-Петербург. Первый матч в новом сезоне РПЛ «Зенит» проведет 20 июля
Вендел
Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский полузащитник Вендел вернулся в расположение «Зенита». Об этом Metaratings сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Вендел прилетел. Как он? Лучше не бывает», — сказал Медведев.

Вендел должен был летом перейти в «Ботафого», о чем было объявлено еще в январе. Но 21 мая «Зенит» и бразильский клуб расторгли трансферное соглашение.

Как два «дружественных» «Зениту» клуба вернулись в РПЛ из-за отстранений
Спорт
ФК &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; ФК&nbsp;&laquo;Сочи&raquo;

Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач. С «Зенитом» Вендел четыре раза победил в чемпионате России, выиграл Кубок и три Суперкубка России.

«Зенит» в первом туре нового сезона РПЛ 20 июля примет «Ростов».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции

В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео

Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор

Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале

Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Вендел Александр Медведев
Материалы по теме
UOL узнал о планах «Зенита» купить лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Спорт
«Зенит» объявил о переходе купленного за €25 млн игрока сборной Бразилии
Спорт
Глава «Зенита» сообщил о возвращении Вендела в Санкт-Петербург
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 15 июл, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 15 июл, 19:47
Совфед одобрил закон о скидках при дарении жилья близким родственникам Недвижимость, 13:48
В Россию пытались ввести 820 кг кокаина в контейнерах с бананами Общество, 13:47
Пашинян назвал наиболее вероятный вариант с участием Армении в ОДКБ Политика, 13:44
На офисной карте города: чем привлекателен новый деловой центр VÁLTRI Недвижимость, 13:44
Москалькова назвала тяжелыми переговоры с Украиной о возвращении курян Политика, 13:43
Андреева, Медведев и еще 14 российских теннисистов сыграют на US Open Спорт, 13:38
Ректор МГУ раскритиковал инициативу с детализацией выпускного диплома Общество, 13:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
The Atlantic узнал об уничтожении 500 т печенья для детей Афганистана Политика, 13:29
Италия вслед за Францией откажется от закупок оружия США для Украины Политика, 13:29
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
Вендел вернулся в расположение «Зенита» за 5 дней до первой в сезоне игры Спорт, 13:19
В Верховной раде подрались депутаты. Видео Политика, 13:18
При разборе завалов после взрыва газа в Красном Яре нашли тело погибшего Общество, 13:17
Совфед одобрил закон о защите жильцов, которые отказались от приватизации Недвижимость, 13:17