Вендел вернулся в расположение «Зенита» за 5 дней до первой в сезоне игры
Бразильский полузащитник Вендел вернулся в расположение «Зенита». Об этом Metaratings сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
«Вендел прилетел. Как он? Лучше не бывает», — сказал Медведев.
Вендел должен был летом перейти в «Ботафого», о чем было объявлено еще в январе. Но 21 мая «Зенит» и бразильский клуб расторгли трансферное соглашение.
Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач. С «Зенитом» Вендел четыре раза победил в чемпионате России, выиграл Кубок и три Суперкубка России.
«Зенит» в первом туре нового сезона РПЛ 20 июля примет «Ростов».
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