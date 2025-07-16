Вендел вернулся в расположение «Зенита» за 5 дней до первой в сезоне игры

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник, у которого сорвался трансфер в «Ботафого», прилетел в Санкт-Петербург. Первый матч в новом сезоне РПЛ «Зенит» проведет 20 июля

Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский полузащитник Вендел вернулся в расположение «Зенита». Об этом Metaratings сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Вендел прилетел. Как он? Лучше не бывает», — сказал Медведев.

Вендел должен был летом перейти в «Ботафого», о чем было объявлено еще в январе. Но 21 мая «Зенит» и бразильский клуб расторгли трансферное соглашение.

Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач. С «Зенитом» Вендел четыре раза победил в чемпионате России, выиграл Кубок и три Суперкубка России.

«Зенит» в первом туре нового сезона РПЛ 20 июля примет «Ростов».