«Зенит» объявил об уходе Вендела в бразильский клуб по окончании сезона
Полузащитник «Зенита» Вендел по окончании сезона перейдет в бразильский «Ботафого», сообщила пресс-служба петербургского клуба РПЛ.
Договоренность о переходе 27-летнего игрока была достигнута в рамках сделки по Луису Энрике и Артуру.
В начале декабря журналистка бразильского Goal Раиса Симплисиу сообщила, что находившийся на каникулах на родине Вендел не хотел возвращаться в петербургский клуб, но в итоге футболист прилетел на первый сбор команды в Дохе.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года, его контракт рассчитан до лета 2028-го. В 2023-м футболист пропустил предсезонную подготовку в клубе, но в итоге вернулся.
С «Зенитом» Вендел четыре раза победил в чемпионате России, выиграл Кубок и три Суперкубка России.
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