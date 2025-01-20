«Зенит» объявил об уходе Вендела в бразильский клуб по окончании сезона

В начале января журналистка Globo сообщила, что Вендел не хотел возвращаться в «Зенит» после отпуска. «Зенит» включил бразильца в сделку с «Ботафого» и отпустит после окончания сезона

Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» Вендел по окончании сезона перейдет в бразильский «Ботафого», сообщила пресс-служба петербургского клуба РПЛ.

Договоренность о переходе 27-летнего игрока была достигнута в рамках сделки по Луису Энрике и Артуру.

В начале декабря журналистка бразильского Goal Раиса Симплисиу сообщила, что находившийся на каникулах на родине Вендел не хотел возвращаться в петербургский клуб, но в итоге футболист прилетел на первый сбор команды в Дохе.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года, его контракт рассчитан до лета 2028-го. В 2023-м футболист пропустил предсезонную подготовку в клубе, но в итоге вернулся.

С «Зенитом» Вендел четыре раза победил в чемпионате России, выиграл Кубок и три Суперкубка России.