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Спорт ,  
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В «Зените» заявили об отсутствии предложений по Венделу из «Аль-Иттихада»

Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев заявил, что саудовский клуб проявляет интерес к бразильцу, но предложений пока не поступало
Вендел
Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» не получал предложения от саудовского «Аль-Иттихада» по трансферу бразильского полузащитника Вендела, заявил «РИА Новости» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Предложение от «Аль-Иттихада» пока не поступало, несмотря на проявленный интерес. Ждем развития событий», — сказал Медведев.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» согласился продать Вендела в «Аль-Иттихад» за €30 млн, но сам бразилец отказался от трансфера.

Вендел должен был летом перейти в «Ботафого», о чем было объявлено еще в январе. Но 21 мая «Зенит» и бразильский клуб расторгли трансферное соглашение.

Бразилец вернулся в расположение «Зенита» лишь за пять дней до первой в сезоне игры.

Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач. С «Зенитом» Вендел четыре раза победил в чемпионате России, выиграл Кубок и три Суперкубка России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
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