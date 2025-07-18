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Спорт ,  
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«Зенит» накажет Вендела за пропуск большей части предсезонных сборов

Семак: «Зенит» накажет Вендела за пропуск большей части предсезонных сборов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что меру наказания объявит руководство клуба
Вендел
Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел будет наказан за то, что пропустил большую часть предсезонных сборов. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

«Он прекрасный, очень талантливый игрок, но есть минусы. Например, его отсутствие. Он будет наказан. Думаю, меру наказания объявит руководство», — цитирует Семака «РИА Новости».

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По словам Семака, Вендел ищет варианты для продолжения карьеры, но может остаться в петербургском клубе. «На сегодняшний день он игрок команды. Он занимается поиском вариантов, которые его устроят. Если не найдет, то, естественно, останется игроком «Зенита», — добавил Семак.

Вендел должен был летом перейти в «Ботафого», о чем было объявлено еще в январе. Но 21 мая «Зенит» и бразильский клуб расторгли трансферное соглашение.

Бразилец вернулся в расположение «Зенита» лишь за пять дней до первой в сезоне игры.

Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач. С «Зенитом» Вендел четыре раза победил в чемпионате России, выиграл Кубок и три Суперкубка России.

«Зенит» в первом туре нового сезона РПЛ 20 июля примет «Ростов».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Вендел Сергей Семак
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