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Евро-2024 ,  
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Последний шанс Италии и проблемы немцев в защите. Что происходит на Евро

Сюжет
Евро-2024
В понедельник будут сыграны заключительные матчи в группе B: уже вышедшие в плей-офф испанцы встретятся с албанцами, а действующие чемпионы итальянцы — с хорватами. Главные новости турнира — в онлайне дня «РБК Спорт»
Фото: Claudio Villa / Getty Images
Фото: Claudio Villa / Getty Images

Какие матчи пройдут 24 июня:

  • Албания — Испания (22:00 мск, Okko)
  • Хорватия — Италия (22:00 мск, «Матч ТВ»)

Турнирная таблица Евро-2024

Полное расписание матчей

Главные события

  • Потерявший сознание игрок Венгрии пропустит оставшуюся часть Евро.
  • RMC Sport узнал, что Мбаппе сыграет с Польшей.
  • Основной защитник сборной Германии Рюдигер получил травму.

Интересные материалы

14:40. Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер получил травму бедра и может не сыграть в 1/8 финала, а другой центральный защитник немцев, Джонатан Та, пропустит матч из-за двух желтых карточек.

«У него [Рюдигера] небольшая проблема с бедром, — сказал тренер немцев Юлиан Нагельсманн, которого цитирует The Athletic. — Надеюсь, ничего серьезного. Посмотрим. Это может стать довольно проблематичным».

Немцы заняли первое место в группе А. Рюдигер отыграл все три матча.

13:55. RMC Sport сообщил, что лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сыграет во вторник в заключительном матче группового этапа с Польшей. Из-за перелома носа он остался в запасе в предыдущем матче Евро с голландцами, но накануне вышел на товарищескую встречу с молодежкой «Падерборна».

Французы идут вторыми в группе D и пока не обеспечили себе место в плей-офф.

13:30. Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, потерявший сознание в концовке матча с Шотландией, больше не сможет сыграть на чемпионате Европы: ему требуется операция.

Накануне Варга после верхового единоборства с голкипером шотландцев упал на газон и потерял сознание на несколько минут.

13:00. В понедельник на Евро пройдут два матча: Хорватия — Италия в Лейпциге и Албания — Италия в Дюссельдорфе. Путевку в плей-офф из группы B пока завоевала только Испания.

Суперкомпьютер Opta оценил вероятность победы итальянцев в 40,5%, хорватов — в 31,7%. При этом в предыдущих восьми матчах итальянцам ни разу не удалось победить хорватов.

Албанцам для выхода из группы со второго места нужна победа в своем матче, а также проигрыш итальянцев.

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Футбол Евро-2024 сборная Албании по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Италии по футболу сборная Испании по футболу Килиан Мбаппе
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