Последний шанс Италии и проблемы немцев в защите. Что происходит на Евро
Какие матчи пройдут 24 июня:
- Албания — Испания (22:00 мск, Okko)
- Хорватия — Италия (22:00 мск, «Матч ТВ»)
Главные события
- Потерявший сознание игрок Венгрии пропустит оставшуюся часть Евро.
- RMC Sport узнал, что Мбаппе сыграет с Польшей.
- Основной защитник сборной Германии Рюдигер получил травму.
Интересные материалы
- Италия рискует не попасть в плей-офф впервые за 20 лет. Интриги дня Евро
- Букмекеры обвалили ставки на результат матча Словакии и Румынии на Евро
- Европа отошла от глухой обороны. Академия РФС — об итогах тура Евро-2024
- Фаворит в кризисе. Что важно знать о Евро
- Кто является фаворитом Евро. Прогнозы звезд футбола
- Как выглядят стадионы чемпионата Европы. Фотогалерея
- Где в России смотреть трансляции матчей группового этапа Евро-2024
- Путь Роналду к рекордам на Евро. Фотогалерея
14:40. Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер получил травму бедра и может не сыграть в 1/8 финала, а другой центральный защитник немцев, Джонатан Та, пропустит матч из-за двух желтых карточек.
«У него [Рюдигера] небольшая проблема с бедром, — сказал тренер немцев Юлиан Нагельсманн, которого цитирует The Athletic. — Надеюсь, ничего серьезного. Посмотрим. Это может стать довольно проблематичным».
Немцы заняли первое место в группе А. Рюдигер отыграл все три матча.
13:55. RMC Sport сообщил, что лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сыграет во вторник в заключительном матче группового этапа с Польшей. Из-за перелома носа он остался в запасе в предыдущем матче Евро с голландцами, но накануне вышел на товарищескую встречу с молодежкой «Падерборна».
Французы идут вторыми в группе D и пока не обеспечили себе место в плей-офф.
13:30. Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, потерявший сознание в концовке матча с Шотландией, больше не сможет сыграть на чемпионате Европы: ему требуется операция.
Накануне Варга после верхового единоборства с голкипером шотландцев упал на газон и потерял сознание на несколько минут.
13:00. В понедельник на Евро пройдут два матча: Хорватия — Италия в Лейпциге и Албания — Италия в Дюссельдорфе. Путевку в плей-офф из группы B пока завоевала только Испания.
Суперкомпьютер Opta оценил вероятность победы итальянцев в 40,5%, хорватов — в 31,7%. При этом в предыдущих восьми матчах итальянцам ни разу не удалось победить хорватов.
Албанцам для выхода из группы со второго места нужна победа в своем матче, а также проигрыш итальянцев.
Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ
Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан
Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия
Опубликованы видеокадры из Дагестана
Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента
Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео
Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS
Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео
В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков
Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале
Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов