Первый матч «Спартака» без Станковича и сразу с ЦСКА. Интриги тура РПЛ

Московское «Динамо» примет в дерби ЦСКА, «Динамо» встретится с одноименным клубом из Махачкалы, а «Краснодар» в гостях сыграет с «Локомотивом». Главное о 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Спартак» — ЦСКА

Дата и время: 22 ноября, 16:45

Место: «ЛУКОЙЛ Арена»

«Спартак» проведет первый матч после отставки главного тренера Деяна Станковича, который покинул клуб 11 ноября. Московский клуб под руководством сербского специалиста одержал 37 побед в 64 играх.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, который является воспитанником спартаковской школы, с июня 2022 года возглавлял молодежный состав «Спартака», а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Станковича.

«Спартак» в последних пяти матчах РПЛ дважды победил, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. После 15 матчей команда набрала 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Футболисты московского ЦСКА в прошлом туре обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол забил 19-летний Кирилл Глебов, на счету которого уже пять мячей в этом сезоне РПЛ. Это рекорд среди игроков ЦСКА до 20 лет по голам за сезон со времен Федора Чалова в сезоне 2016/17 (шесть голов).

Команда Фабио Челестини идет на трехматчевой победной серии в РПЛ. Московский клуб после 15 туров набрал 33 очка и делит первое место с действующим чемпионом «Краснодаром».

«Пари НН» — «Зенит»

Дата и время: 23 ноября, 15:15

Место: «Стадион Нижний Новгород»

«Зенит» в прошлом туре сыграл вничью с «Крыльями Советов», прервав трехматчевую победную серию в РПЛ.

С начала сентября полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поучаствовал в девяти голах в восьми матчах РПЛ. Он стал самым результативным игроком РПЛ нынешней осенью, отметившись шестью голами и тремя передачами. Глушенков напрямую поучаствовал более чем в половине голов «Зенита» в РПЛ с начала сентября (9 из 16).

Команда Сергея Семака набрала 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующим «Краснодару» и ЦСКА на три балла.

«Пари НН» в прошлом туре сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0). Нижегородская команда идет на семиматчевой серии без побед, пять раз проиграв и дважды сыграв вничью. «Пари НН» после 15 туров набрал лишь восемь баллов, занимая последнее место в таблице.

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала

Дата и время: 23 ноября, 17:30

Место: «ВТБ Арена»

«Динамо» идет на безвыигрышной серии в РПЛ из пяти матчей, трижды проиграв и два раза сыграв вничью. В 15-м туре московская команда уступила «Акрону» в домашнем матче (1:2).

Валерий Карпин 17 ноября покинул пост главного тренера «Динамо», чтобы полностью сосредоточиться на сборной России. Тренер отметил, что для него «единственным приоритетом» будут результаты сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень.

Московская команда завершила первый круг РПЛ с 17 очками на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября. Это слабейший показатель среди тренеров «бело-голубых» с 2006 года.

Махачкалинское «Динамо» в прошлом туре уступило ЦСКА с минимальным счетом 0:1. В последних пяти турах команда по одному разу победила и сыграла вничью, а также трижды проиграла. После 15 матчей клуб из Махачкалы набрал 14 очков, занимая 12-ю строчку.

«Локомотив» — «Краснодар»

Дата и время: 23 ноября, 19:45

Место: «РЖД Арена»

«Локомотив» в прошлом туре обыграл «Оренбург». Московская команда впервые с 2017 года выиграла три домашних матча РПЛ подряд всухую.

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит встречу с «Краснодаром», поскольку в прошлом туре в матче с «Оренбургом» получил предупреждение в начале второго тайма.

После 15 туров команда Михаила Галактионова набрала 30 очков и занимает четвертое место.

Действующий чемпион «Краснодар» завершил первый круг РПЛ лидером турнирной таблицы. Команда с 33 очками сохранила лидерство по итогам тура, опередив ЦСКА (33) по дополнительным показателям.

Суперкомпьютер статистической платформы Opta подсчитал, что «Краснодар» после первого круга является главным претендентом на победу в текущем сезоне РПЛ. Шансы кубанского клуба на титул чемпиона — 31,6%, у армейцев — 30,4%, у идущего третьим «Зенита» — 27,1%