«Краснодар» завершил первый круг РПЛ лидером турнирной таблицы

Матч в Калининграде завершился со счетом 1:1. У гостей счет открыл Сперцян на третьей минуте, Хиль сравнял на пятой

Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»

Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» в гостевом матче 15-го тура.

Игра в Калининграде закончилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет на третьей минуте — забил Эдуард Сперцян.

Хозяева ответили через две минуты точным ударом Брайана Хиля.

В середине первого тайма защитник гостей Сергей Петров оступился, получил травму и покинул поле на носилках.

«Краснодар» с 33 очками сохранил лидерство в турнирной таблице по итогам тура, опередив ЦСКА (33) по дополнительным показателям.

У «Балтики» 28 очков и пятое место.

В 16-м туре «Балтика» 22 ноября сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Краснодар» 23 ноября встретится в Москве с «Локомотивом».