«Краснодар» завершил первый круг РПЛ лидером турнирной таблицы
Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» в гостевом матче 15-го тура.
Игра в Калининграде закончилась со счетом 1:1.
Гости открыли счет на третьей минуте — забил Эдуард Сперцян.
Хозяева ответили через две минуты точным ударом Брайана Хиля.
В середине первого тайма защитник гостей Сергей Петров оступился, получил травму и покинул поле на носилках.
«Краснодар» с 33 очками сохранил лидерство в турнирной таблице по итогам тура, опередив ЦСКА (33) по дополнительным показателям.
У «Балтики» 28 очков и пятое место.
В 16-м туре «Балтика» 22 ноября сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Краснодар» 23 ноября встретится в Москве с «Локомотивом».
