Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Суперкомпьютер Opta: «Краснодар» и ЦСКА — главные претенденты на победу в РПЛ

Самые высокие шансы на чемпионство после 15 туров у лидирующих в таблице «Краснодара» и ЦСКА — более 30%

Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар»

Лидирующий после первого круга «Краснодар» является главным претендентом на победу в текущем сезоне РПЛ, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Фото: Opta

После 15 туров «Краснодар» с 33 очками опережает в турнирной таблице ЦСКА (33) по дополнительным показателям. Шансы кубанского клуба на титул чемпионов — 31,6%, у армейцев — 30,4%, у идущего третьим «Зенита» — 27,1%.

При этом вероятность победы «Локомотива», набравшего, как и «Зенит», 30 очков, составляет всего 9,1%.

Наиболее вероятными претендентами на прямой вылет из РПЛ являются «Сочи» и «Пари НН».

Чемпионат РПЛ возобновится после паузы на матчи сборных 21 ноября.

В конце сентября главным претендентом на победу в РПЛ был «Зенит».