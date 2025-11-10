Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в РПЛ
Лидирующий после первого круга «Краснодар» является главным претендентом на победу в текущем сезоне РПЛ, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.
После 15 туров «Краснодар» с 33 очками опережает в турнирной таблице ЦСКА (33) по дополнительным показателям. Шансы кубанского клуба на титул чемпионов — 31,6%, у армейцев — 30,4%, у идущего третьим «Зенита» — 27,1%.
При этом вероятность победы «Локомотива», набравшего, как и «Зенит», 30 очков, составляет всего 9,1%.
Наиболее вероятными претендентами на прямой вылет из РПЛ являются «Сочи» и «Пари НН».
Чемпионат РПЛ возобновится после паузы на матчи сборных 21 ноября.
В конце сентября главным претендентом на победу в РПЛ был «Зенит».
