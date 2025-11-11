 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Станкович покинул пост главного тренера «Спартака»

Станкович возглавлял «Спартак» с 1 июля 2024 года. В мае он продлил контракт с клубом до лета 2027 года. «Спартак» под руководством Станковича одержал 37 побед в 64 играх
Деян Станкович покинул московский &laquo;Спартак&raquo;
Деян Станкович покинул московский «Спартак» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с главным тренером Деяном Станковичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Станкович покинул клуб по соглашению сторон.

«На данный момент «Cпартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

Станкович возглавлял «Спартак» с 1 июля 2024 года. В мае серб продлил контракт с клубом до лета 2027 года.

Станковича не раз удаляли, наказывали предупреждениями за экспрессивное поведение. За время работы в «Спартаке» Станкович получил шесть желтых карточек в РПЛ — больше за этот период только у Мурада Мусаева (11).

В конце сентября 2025 года Станкович был впервые удален в матче чемпионата России — случилось это в игре с московским «Динамо». А затем КДК наказал его месячной дисквалификацией за оскорбление судьи.

«Месяц дисквалификации — это очень серьезный срок, — отреагировали на наказание в «Спартаке». — К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией».

Это была не первая дисквалификация сербского тренера. В конце прошлого сезона он был удален в полуфинале Кубка России с «Ростовом» за оскорбление судьи и в итоге получил трехматчевую дисквалификацию.

После 15 матчей «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» под руководством Станковича одержал 37 побед в 64 играх. Серб занимает 10-е место по количеству матчей у руля «Спартака».

Руслан Алиев
ФК Спартак Москва Деян Станкович Российская премьер-лига (РПЛ) Футбол

