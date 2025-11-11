 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В «Спартаке» назвали сменщика Станковича

Вадим Романов стал и.о. главного тренера «Спартака» вместо Станковича
Вадим Романов — и.о. главного тренера «Спартака». Ранее 47-летний специалист работал в тренерском штабе Деяна Станковича, который 11 ноября покинул команду
Вадим Романов
Вадим Романов (Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»)

Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака», сообщила пресс-служба клуба.

Ранее 11 ноября команду покинул серб Деян Станкович, который возглавлял «красно-белых» с 1 июля 2024 года.

Романов, воспитанник спартаковской школы, с июня 2022 года возглавлял молодежный состав «Спартака», а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Станковича.

47-летний специалист теперь будет руководить тренировочным процессом «Спартака» вместо Станковича.

В нынешнем сезоне после 15 матчей «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Деян Станкович

