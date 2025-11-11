В «Спартаке» назвали сменщика Станковича
Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака», сообщила пресс-служба клуба.
Ранее 11 ноября команду покинул серб Деян Станкович, который возглавлял «красно-белых» с 1 июля 2024 года.
Романов, воспитанник спартаковской школы, с июня 2022 года возглавлял молодежный состав «Спартака», а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Станковича.
47-летний специалист теперь будет руководить тренировочным процессом «Спартака» вместо Станковича.
В нынешнем сезоне после 15 матчей «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
