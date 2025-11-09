«Локомотив» остался без капитана на матч с «Краснодаром»
Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов получил предупреждение в начале второго тайма домашнего матча 15-го тура РПЛ с «Оренбургом» и автоматически пропустит следующую встречу с «Краснодаром».
Эта желтая карточка стала четвертой в сезоне для полузащитника.
«Локомотив» примет «Краснодар» 23 ноября.
У Баринова в этом сезоне два гола и четыре результативные передачи в 21 матче (с учетом Кубка России).
