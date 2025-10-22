В каких видах спорта россиян не допустили на Олимпиаду-2026

Россиян не допустили на Олимпиаду-2026 в пяти видах спорта

FIS не стала допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах к Олимпийским играм. В каких видах россиянам без отбора отказали в участии в Олимпиаде — в материале «РБК Спорт»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года даже в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

До сегодняшнего дня (21 октября) FIS оставалась единственной федерацией, которая не определилась с судьбой российских и белорусских спортсменов. Остальные федерации ранее приняли одно из двух решений: либо разрешив спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, либо сохранив отстранение.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в сентябре сообщила, что по поводу допуска спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры 2026 года организация будет придерживаться той же политики, что и на Играх-2024 в Париже.

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. «РБК Спорт» рассказывает, в каких видах россиянам не дали допуск на участие в ней.

В каких видах россиян не пустили на Олимпиаду-2026

Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) в июне сообщил, что может допустить на Олимпийские игры 2026 года не более четырех российских спортсменов, если им удастся заработать необходимое количество квалификационных очков. Однако у россиян такой возможности не было.

А в августе IBU опубликовал пресс-релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации к Олимпиаде. IBU к тому моменту уже распределил 186 из 210 квот на Олимпийские игры. Оставшиеся 24 места поделят между спортсменами на основе набранных квалификационных очков IBU по состоянию на 18 января 2026 года (после этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге).

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в июне сказал «Матч ТВ», что «все приятно удивятся» допуску на Игры, но календарь внутренних соревнований на следующий сезон сделан по аналогии с прошлым, когда спортсмены были отстранены.

Хоккей

Международная федерация хоккея (IIHF) в конце мая сообщила, что в вопросе допуска сборной России на Олимпиаду 2026 года приняла решение следовать рекомендации МОК в отношении российских команд.

«Она основана на том, что по определению группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой», — заявили в МОК.

Там добавили, что IIHF подтвердила, что будет следовать этой рекомендации, и МОК принял это к сведению.

ОКР тогда заявил, что прорабатывает варианты оспаривания в судах действий МОК по поводу недопуска российских хоккеистов. В организации отметили, что отстранение российской хоккейной сборной юридически никак не связано с решением МОК об отстранении ОКР в 2023 году.

Однако 2 июня IIHF приняла окончательное решение о недопуске сборной России.

Санный спорт

Международная федерация санного спорта (FIL) еще в июне приняла решение о том, что российские саночники не смогут выступить на Играх.

На конгрессе FIL в Тампере (Финляндия) 24 делегата проголосовали за продолжение отстранения российских спортсменов, семь — против, один бюллетень был признан недействительным.

За этим последовало второе голосование, по итогам которого конгресс решил не разрабатывать программу допуска для российских спортсменов в нейтральном статусе.

Керлинг

Всемирная федерация керлинга (WCF) в середине января продлила отстранение россиян и белорусов (действует с весны 2022-го) до конца сезона 2024/25. То есть поехать на два последних чемпионата мира, без которых нельзя квалифицироваться на Игры, они не могли.

В организации объяснили отстранение россиян и белорусов тем, что их присутствие «может нанести ущерб турниру или поставить под угрозу безопасность участников».

Лыжные виды спорта

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 21 октября сообщила, что не станет допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года даже в нейтральном статусе.

FIS подчеркнула, что решение о допуске спортсменов в нейтральном статусе к существующей квалификационной системе остается за каждой международной федерацией, даже вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

В Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) заявили, что это решение «продолжает дискриминацию российских спортсменов», что «противоречит нейтральному принципу», прописанному в уставе FIS. Также в АЛВСР заявили о намерении «использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам». Это включает и обращение в суд.

В каких видах участие россиян под вопросом

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие россиян в соревнованиях.

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов 21 октября сообщил, что IBSF направила в МОК запрос на письменное подтверждение правил допуска российских спортсменов к соревнованиям.