Российских саночников не допустили на Олимпиаду
Российские саночники не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года. Такое решение приняла Международная федерация санного спорта (FIL).
В Тампере (Финляндия) прошел конгресс FIL, на котором проголосовали за продолжение отстранения российских спортсменов от международных соревнований, включая квалификационные на Игры-2026.
24 делегата проголосовали за продолжение отстранения, семь — против, один бюллетень был признан недействительным.
После этого последовало второе голосование, в котором конгресс решил не разрабатывать программу допуска для российских спортсменов в нейтральном статусе. Снова 24 делегата проголосовали за это, в то время как восемь поддержали возможность допуска в нейтральном статусе.
Из зимних олимпийских видов спорта у россиян сейчас есть возможность выступать в нейтральном статусе в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил некоторых конькобежцев и фигуристов к участию в отборочных олимпийских турнирах.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
На прошлой Олимпиаде в Пекине российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Том Круз получит свой первый «Оскар»
Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний
АвтоВАЗ покажет три новинки на ПМЭФ
Пашинян намерен национализировать «Элсети Армении» россиянина Карапетяна
Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
Как выглядят стенды компаний в первый день ПМЭФ
Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 под песню про капибар
В России представили актуальный проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург
«Флорида» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов