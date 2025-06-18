Российских саночников не допустили на Олимпиаду

Конгресс Международной федерации санного спорта оставил в силе отстранение российских спортсменов. 24 делегата проголосовали за продолжение отстранения, семь — против

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Российские саночники не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года. Такое решение приняла Международная федерация санного спорта (FIL).

В Тампере (Финляндия) прошел конгресс FIL, на котором проголосовали за продолжение отстранения российских спортсменов от международных соревнований, включая квалификационные на Игры-2026.

24 делегата проголосовали за продолжение отстранения, семь — против, один бюллетень был признан недействительным.

После этого последовало второе голосование, в котором конгресс решил не разрабатывать программу допуска для российских спортсменов в нейтральном статусе. Снова 24 делегата проголосовали за это, в то время как восемь поддержали возможность допуска в нейтральном статусе.

Из зимних олимпийских видов спорта у россиян сейчас есть возможность выступать в нейтральном статусе в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил некоторых конькобежцев и фигуристов к участию в отборочных олимпийских турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

На прошлой Олимпиаде в Пекине российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу.