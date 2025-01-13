Российским керлингистам продлили отстранение до конца сезона
Всемирная федерация керлинга (WCF) приняла решение продлить отстранение россиян и белорусов до конца сезона 2024/25, сообщается на сайте организации.
В предыдущий раз WCF продляла санкции в июле.
В организации объяснили отстранение спортсменов тем, что их присутствие на мероприятии «может нанести ущерб турниру или поставить под угрозу безопасность участников».
МОК еще в марте 2023-го рекомендовал допускать спортсменов двух стран в нейтральном статусе, но большинство федераций по зимним видам спорта этого не сделали — россиян пока допустили на международные соревнования только федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (на квалификацию к Олимпиаде).
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