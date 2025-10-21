МОК попросили уточнить правила допуска российских бобслеистов

 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

IBSF обратилась в МОК для уточнения правил допуска российских бобслеистов
Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса об отстранении российских спортсменов от турниров
Фото: Lars Baron / Getty Images
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) запрос на письменное подтверждение правил допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

«Мы получили официальное письмо из международной федерации, в котором говорится, что после решения апелляционного трибунала IBSF о том, что российские спортсмены, соответствующие правилам МОК о нейтральности индивидуальных спортсменов для участия в Олимпиаде, могут участвовать в соревнованиях IBSF, международная федерация обратилась в МОК с просьбой предоставить письменное подтверждение этих правил», — сказал Пегов

В сентябре в Милане прошел конгресс IBSF, на котором было принято решение не допускать российских спортсменов до квалификационных олимпийских турниров. Министр спорта России Михаил Дегтярев 20 октября заявил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса об отстранении российских спортсменов от соревнований. Это стало вторым решением в пользу россиян. 16 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые увидел дискриминацию в их отстранении и удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России. В 2022 году Европейский союз настольного тенниса запретил российским спортсменам участвовать в турнирах.

Ранее МОК призывал допускать спортсменов в нейтральном статусе. Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

