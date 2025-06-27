В IBU назвали условия участия российских биатлонистов в Олимпиаде
Международный союз биатлонистов (IBU) может допустить на Олимпийские игры 2026 года не более четырех российских спортсменов, если им удастся заработать необходимое количество квалификационных очков, но сейчас у них такой возможности нет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе IBU.
«Квота национальных олимпийских комитетов (НОК) уже распределена в соответствии с турнирной таблицей Кубка наций сезона 2024/25. Wild card для НОК без квот (максимум две для каждого пола) можно получить до середины января на основе квалификационных очков IBU», — заявили в IBU.
Там отметили, что без участия в соревнованиях IBU до Олимпийских игр wild card не могут быть получены. Кроме того, правила соревнований IBU сейчас не предусматривают участия нейтральных спортсменов.
Российские биатлонисты отстранены IBU с 2022 года и сейчас не могут выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе.
заявляли, что шансы россиян на допуск к международным турнирам и Олимпиаде «крайне низкие».
На Олимпиаде в Пекине российские биатлонисты взяли серебро в женской эстафете, бронзу в мужской и смешанной эстафетах, а Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования.
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