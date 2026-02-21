Савелий Коростелев стал пятым в марафоне на Олимпиаде

Савелий Коростелев стал пятым в марафоне на 50 км на Олимпиаде

Лидерство с начала гонки захватили норвежцы, Коростелев шел за ними четвертым, но в концовке его обогнал француз Шели. На финише золото взял Клебо

Савелий Коростелев (в центре) (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Италии.

Призовую тройку составили норвежцы: Йоханнес Клебо со временем 2 часа 7 минут 7,1 секунды взял шестое золото подряд, Мартин Нюэнгет (отставание 17,5 секунды) стал вторым. Бронза у Эмиля Иверсена (+46,2), который отстал на середине последнего круга. Все три призера не меняли лыжи по ходу марафона.

Коростелев шел четвертым, но на последнем круге его опередил француз Тео Шели. Коростелев проиграл Клебо 3 минуты 16 секунд.

После 15 км с гонки сошли чемпион Игр-2018 в этой дисциплине финн Ийво Нисканен и норвежец Харальд Амундсен.

Ранее на Олимпиаде Коростелев стал четвертым в скиатлоне, 15-м в раздельной гонке на 10 км и 35-м в спринте.

Соревнования по лыжным гонкам завершатся на Играх 22 февраля женским марафоном, в котором выступит россиянка Дарья Непряева.

На Играх-2022 марафон (сокращенный до 30 км) выиграл Александр Большунов.