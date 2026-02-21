 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. За 3-е место Финляндия Словакия 1 1,55 x 5 2 4,8 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,25 x 4,1 2 2,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 6 x 3,95 2 1,58 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 4,05 x 3,9 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,9 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 9,5 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,08 x 51 2 1,78 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Спортсменка чуть не лишилась глаза. Что происходит на Олимпиаде

Польская шорт-трекистка Камила Селлье чуть не лишилась глаза на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
В cубботу на Олимпиаде разыграют бронзу хоккейного турнира, а также еще 11 комплектов медалей. Двое россиян примут участие на Играх 21 февраля. О происходящем на Олимпиаде— в онлайн-трансляции «РБК Спорт»
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Главные новости

  • Польская шорт-трекистка Камила Селлье чуть не лишилась глаза во время заезда
  • Определились финалисты хоккейного турнира

Расписание россиян на Олимпиаде 21 февраля

13:00. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (масс-старт)
17:50. Конькобежный спорт. Анастасия Семенова (масс-старт, начало полуфиналов)

В каких видах спорта разыграют медали 21 февраля

  • 12:45 — Фристайл. Акробатика. Микст
  • 13:00 — Лыжные гонки. Масс-старт, 50 км, классический стиль. Мужчины
  • 15:10 — Фристайл. Ски-кросс. Мужчины
  • 15:30 — Ски-альпинизм. Смешанная эстафета
  • 16:05 — Керлинг. Матч за третье место. Женщины (Канада — США)
  • 16:15 — Биатлон. Масс-старт. Женщины
  • 17:50 — Конькобежный спорт. Масс-старт. Женщины
  • 18:40 — Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины
  • 21:05 — Керлинг. Матч за золото. Мужчины (Великобритания — Канада)
  • 21:30 — Фристайл. Хафпайп. Женщины
  • 22:40 — Хоккей. Матч за третье место. Мужчины
  • 23:05 — Бобслей. Двойки. Женщины

11:00 Первым из россиян 21 февраля выступит лыжник Савелий Коростелев — в масс-старте, который начнется в 13:00 мск. Россиянин пока не завоевал медали на Олимпиаде. В скиатлоне он был в шаге от призового места, показав четвертый результат. Но масс-старт является любимой дисциплиной Коростелева.

В 17:50 начнется масс-старт в конькобежном спорте. Тут выступит 21-летняя россиянка Анастасия Семенова. Она не является претендентом на медали из-за отсутствия международного опыта.

10:30 Польская шорт-трекистка Камила Селлье чуть не лишилась глаза во время заезда на 1500 м в Италии — лезвие конька американки Кристен Сантос-Грисуолд прилетело ей в лицо.

Камила Селлье по середине

Ей оказывали медицинскую помощь на льду. Ее под аплодисменты зрителей унесли на носилках.

Камиле&nbsp;Селлье оказывают помощь
Камиле Селлье оказывают помощь
(Фото: Global Look Press)

Позднее сотрудники польской команды сообщили, что с глазом Селлье «все в порядке». Спортсменке наложили швы на арене, после чего ее доставили в больницу для прохождения обследования. По словам пресс-аташе польской олимпийской команды, у спортсменки повреждена скуловая кость и разрезана щека.

10:00 Стали известны финалисты хоккейного турнира на Олимпиаде. В решающем матче 22 февраля сыграют сборные США и Канады.

В полуфинале Канада одержала волевую победу на сборной Финляндии со счетом 3:2 благодаря голу за 36 секунд до конца. В середине игры канадцы уступали со счетом 0:2.

Сборная США в полуфинале победила команду Словакии со счетом 6:2.

Канада и США в третий раз сыграют в финале Олимпиады и впервые с игр в Ванкувере 2010 года, когда канадцы победили благодаря голу Сидни Кросби в овертайме. В финале 2002 года тоже победили канадцы (5:2). Также команды встречались в финале прошедшего год назад турнира Четырех наций под эгидой НХЛ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Теги
Персоны
Олимпиада-2026 Зимние Олимпийские игры
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Анастасия Семенова фото
Анастасия Семенова
спортсменка
10 ноября 2004 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Вашингтон поддержал отмену бойкота россиян на Паралимпиаде Политика, 12:51
В Дели предупредили о риске теракта на фоне проведения саммита по ИИ Политика, 12:50
Армия России взяла под контроль село Карповка в ДНР Политика, 12:47
Посол США поддержал претензии Израиля на земли от Нила до Евфрата Политика, 12:43
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Российских фигуристов не пустят на чемпионат мира Спорт, 12:36
Как США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео Политика, 12:35
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
WSJ рассказала о вырвавшихся на свободу боевиках ИГ в Сирии Политика, 12:14
Сила слабых связей: как малознакомые люди делают нашу жизнь лучше Образование, 12:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Над территорией Ульяновской области сбили беспилотник Политика, 12:08
Спортсменка чуть не лишилась глаза. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:02
На Байкале шесть человек спасли из двух частично затонувших машин Общество, 12:00
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов Политика, 12:00