Польская шорт-трекистка Камила Селлье чуть не лишилась глаза на Олимпиаде

Спортсменка чуть не лишилась глаза. Что происходит на Олимпиаде

В cубботу на Олимпиаде разыграют бронзу хоккейного турнира, а также еще 11 комплектов медалей. Двое россиян примут участие на Играх 21 февраля. О происходящем на Олимпиаде— в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Фото: David Ramos / Getty Images

Главные новости

Польская шорт-трекистка Камила Селлье чуть не лишилась глаза во время заезда

Определились финалисты хоккейного турнира

Расписание россиян на Олимпиаде 21 февраля

13:00. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (масс-старт)

17:50. Конькобежный спорт. Анастасия Семенова (масс-старт, начало полуфиналов)

В каких видах спорта разыграют медали 21 февраля 12:45 — Фристайл. Акробатика. Микст

13:00 — Лыжные гонки. Масс-старт, 50 км, классический стиль. Мужчины

15:10 — Фристайл. Ски-кросс. Мужчины

15:30 — Ски-альпинизм. Смешанная эстафета

16:05 — Керлинг. Матч за третье место. Женщины (Канада — США)

16:15 — Биатлон. Масс-старт. Женщины

17:50 — Конькобежный спорт. Масс-старт. Женщины

18:40 — Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины

21:05 — Керлинг. Матч за золото. Мужчины (Великобритания — Канада)

21:30 — Фристайл. Хафпайп. Женщины

22:40 — Хоккей. Матч за третье место. Мужчины

23:05 — Бобслей. Двойки. Женщины

11:00 Первым из россиян 21 февраля выступит лыжник Савелий Коростелев — в масс-старте, который начнется в 13:00 мск. Россиянин пока не завоевал медали на Олимпиаде. В скиатлоне он был в шаге от призового места, показав четвертый результат. Но масс-старт является любимой дисциплиной Коростелева.

В 17:50 начнется масс-старт в конькобежном спорте. Тут выступит 21-летняя россиянка Анастасия Семенова. Она не является претендентом на медали из-за отсутствия международного опыта.

10:30 Польская шорт-трекистка Камила Селлье чуть не лишилась глаза во время заезда на 1500 м в Италии — лезвие конька американки Кристен Сантос-Грисуолд прилетело ей в лицо.

Ей оказывали медицинскую помощь на льду. Ее под аплодисменты зрителей унесли на носилках.

Камиле Селлье оказывают помощь (Фото: Global Look Press)

Позднее сотрудники польской команды сообщили, что с глазом Селлье «все в порядке». Спортсменке наложили швы на арене, после чего ее доставили в больницу для прохождения обследования. По словам пресс-аташе польской олимпийской команды, у спортсменки повреждена скуловая кость и разрезана щека.

10:00 Стали известны финалисты хоккейного турнира на Олимпиаде. В решающем матче 22 февраля сыграют сборные США и Канады.

В полуфинале Канада одержала волевую победу на сборной Финляндии со счетом 3:2 благодаря голу за 36 секунд до конца. В середине игры канадцы уступали со счетом 0:2.

Сборная США в полуфинале победила команду Словакии со счетом 6:2.

Канада и США в третий раз сыграют в финале Олимпиады и впервые с игр в Ванкувере 2010 года, когда канадцы победили благодаря голу Сидни Кросби в овертайме. В финале 2002 года тоже победили канадцы (5:2). Также команды встречались в финале прошедшего год назад турнира Четырех наций под эгидой НХЛ.