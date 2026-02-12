Непряева заявила, что ей «было тяжеловато» в гонке Олимпиады на 10 км

Непряева: было тяжеловато в гонке Олимпиады на 10 км

Непряева показала 21-й результат в «разделке» на 10 км. Лыжница призналась, что трасса была очень жесткой и не позволяла передохнуть даже на спуске

Дарья Непряева (Фото: Lars Baron / Getty Images)

В раздельной гонке на 10 км на Олимпиаде была самая жесткая трасса с начала соревнований, поэтому всем пришлось тяжело, заявила ТАСС российская лыжница Дарья Непряева.

Непряева заняла 21-е место, проиграв почти две минуты победительнице — шведке Фриде Карлссон.

«Думала, что будет «каша» (на трассе), как и вчера на тренировке. Для всех гонка была тяжелой. Здесь очень тяжелый круг, на котором даже негде отдохнуть — даже на спуске не передохнуть. Отдыхаешь уже после финиша», — сказала Непряева.

По словам Непряевой, ей хочется бороться за топ-10, но пока не удается. «Сегодня было для меня тяжеловато», — добавила она.

Из оставшихся гонок Непряева может выступить на Олимпиаде только в классическом марафоне 22 февраля.