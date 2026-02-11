Тренер назвал завершенной для Коростелева историю со скиатлоном на Играх
История с протестом по поводу результатов мужского скиатлона на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершена, российская сторона не будет подавать апелляцию. Об этом ТАСС сообщил Егор Сорин, тренер российского лыжника Савелия Коростелева.
Россиянин стал четвертым в скиатлоне, при этом занявший второе место француз Матис Делож срезал участок трассы и получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест, но жюри его отклонило, посчитав, что француз не получил ощутимого преимущества. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев не исключал попыток отсудить бронзу и говорил, что «шансы есть».
«Для меня и Савелия история со скиатлоном завершена. Я был инициатором протеста, который подали непосредственно после гонки. <...> По итогам протеста они сделали заключение, дали его нам. Я его принял, понял. Другие специалисты тоже», — сказал Сорин.
По словам Сорина, за подобные нарушения никогда не выписывалась дисквалификация, поэтому было решено не подавать апелляцию. «Такие нарушения случались, но практически везде давались либо устные, либо письменные предупреждения. А именно дисквалификаций не было. Поэтому у меня больше вопросов нет, эта история закончилась. Я точно не буду инициатором апелляции на решение по протесту», — заключил тренер.
