 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Трюдо после победы сборной над США заявил, что им не забрать Канаду

Сборная Канады по хоккею обыграла команду США в финале Турнира четырех наций. Ранее Дональд Трамп высказывал желание присоединить Канаду в качестве 51-го штата США
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Katherine KY Cheng / Getty Images)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети Х отреагировал на победу национальной сборной по хоккею над США в финале Турнира четырех наций.

«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — написал Трюдо.

Сборная Канады обыграла США со счетом 3:2 в овертайме.

Канада победила США в овертайме финала Турнира четырех наций по хоккею
Спорт
Фото:Maddie Meyer / Getty Images

Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о желании присоединить Канаду в качестве 51-го штата. Он также назвал Канаду «нежизнеспособной страной». Трюдо тогда называл такие разговоры неприемлемыми.

Трамп позвонил хоккеистам сборной США перед решающим матчем Турнира четырех наций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент пообещал «следить за победой США». «И мы с нетерпением ждем, когда Соединенные Штаты победят наш будущий 51-й штат», — сказала она.

Что вы знаете о территориях, которые Трамп хочет присоединить к США. Тест
Общество
Фото:Karlheinz Schindler / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Канада считает родоначальником хоккея.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Джастин Трюдо Дональд Трамп США Канада сборная Канады НХЛ
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп позвонил сборной США по хоккею перед финалом с Канадой
Спорт
Трюдо отверг идею о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата
Политика
Трамп назвал Канаду нежизнеспособной страной, полагающейся на защиту США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
Собянин сообщил о планах по открытию новых станций метро к 2030 годуНедвижимость, 11:03
Средства на счетах россиян впервые обогнали наличные. Что к этому привелоPro, 11:00
В России сертифицировали кроссовер Knewstar 002, уже и так знакомый водителямАвто, 10:59
Как перестать завидовать чужому успеху — советы профессора наук о мозгеPro, 10:59
Малкин допустил свое возвращение в магнитогорский «Металлург» в 2026 годуСпорт, 10:58
Core.XP зарегистрировала свои первые системы добровольной сертификацииПресс-центр, 10:56
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сенаторы внесли законопроект о выходе США из ООНПолитика, 10:39
Трюдо после победы сборной над США заявил, что им не забрать КанадуСпорт, 10:36
5 точек контакта в магазине, которые удвоят средний чек и конверсиюPro, 10:34
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:32
Рубио поддержал версию утечки вируса COVID-19 из лаборатории в УханиПолитика, 10:26
Маск спрогнозировал возможный исход выборов на УкраинеПолитика, 10:22
«Авангард» объявил о возвращении одного из лучших игроков КХЛСпорт, 10:19