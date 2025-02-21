Трюдо после победы сборной над США заявил, что им не забрать Канаду
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети Х отреагировал на победу национальной сборной по хоккею над США в финале Турнира четырех наций.
«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — написал Трюдо.
Сборная Канады обыграла США со счетом 3:2 в овертайме.
Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о желании присоединить Канаду в качестве 51-го штата. Он также назвал Канаду «нежизнеспособной страной». Трюдо тогда называл такие разговоры неприемлемыми.
Трамп позвонил хоккеистам сборной США перед решающим матчем Турнира четырех наций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент пообещал «следить за победой США». «И мы с нетерпением ждем, когда Соединенные Штаты победят наш будущий 51-й штат», — сказала она.
Канада считает родоначальником хоккея.
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