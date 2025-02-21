Трюдо после победы сборной над США заявил, что им не забрать Канаду

Сборная Канады по хоккею обыграла команду США в финале Турнира четырех наций. Ранее Дональд Трамп высказывал желание присоединить Канаду в качестве 51-го штата США

Джастин Трюдо (Фото: Katherine KY Cheng / Getty Images)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети Х отреагировал на победу национальной сборной по хоккею над США в финале Турнира четырех наций.

«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — написал Трюдо.

Сборная Канады обыграла США со счетом 3:2 в овертайме.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о желании присоединить Канаду в качестве 51-го штата. Он также назвал Канаду «нежизнеспособной страной». Трюдо тогда называл такие разговоры неприемлемыми.

Трамп позвонил хоккеистам сборной США перед решающим матчем Турнира четырех наций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент пообещал «следить за победой США». «И мы с нетерпением ждем, когда Соединенные Штаты победят наш будущий 51-й штат», — сказала она.

Канада считает родоначальником хоккея.