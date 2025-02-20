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Трамп позвонил сборной США по хоккею перед финалом с Канадой

Трамп позвонил сборной США перед финалом Турнира четырех наций с Канадой
Сборная США сыграет в Бостоне против Канады в решающем матче Турнира четырех наций. Трамп не будет присутствовать на игре, но позвонил команде перед матчем
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press)

Дональд Трамп позвонил сборной США по хоккею перед решающим матчем Турнира четырех наций против команды Канады. Об этом сообщается на странице американской команды в соцсети X.

Президент США пожелал игрокам удачи.

Матч пройдет в Бостоне 21 февраля (04:00 мск). Турнир проходит вместо запланированного на 2024 год Кубка мира.

Тренер сборной США Майк Салливан назвал разговор с Трампом большой честью, поскольку президент «оставил политику в стороне и нашел время поговорить с игроками», отмечает пресс-служба НХЛ.

Защитник Ноа Ханифин рассказал, что разговор Трампа с командой продлился около пяти минут, а Зак Веренски — что президент пообещал смотреть игру по телевизору и что это было «потрясающе».

Первые четыре матча турнира прошли в Монреале, а последние три — в Бостоне. Турнир проводится на фоне политической напряженности между США и Канадой: Трамп ранее предложил Канаде войти в состав США и анонсировал введение пошлин.

На круговом этапе турнира сборная США 16 февраля победила Канаду со счетом 3:1.

Также в турнире, ради которого НХЛ объявила паузу в чемпионате, участвовали сборные Финляндии и Швеции.

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Хоккей Дональд Трамп Турнир четырех наций
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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