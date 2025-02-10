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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал Канаду нежизнеспособной страной, полагающейся на защиту США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной». Об этом сообщил пресс-пул Белого дома. Во время следования своего самолета в штат Луизиана лидер США провел 30-минутную пресс-конференцию.

«Канада не является жизнеспособной страной. Она тратит на оборону очень мало, потому что считает, что США позаботится о ней», — сказал Трамп журналистам.

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Джастин&nbsp;Трюдо

Президент США ранее предложил Канаде рассмотреть возможность вхождения в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Заявление прозвучало 2 февраля, спустя сутки после введения 25-процентных тарифов на канадские товары. Меру отсрочили на месяц после согласия Оттавы усилить борьбу с мигрантами и наркотиком фентанилом.

По словам американского лидера, объединение двух стран принесло бы Канаде значительные выгоды, включая снижение налогов и усиление военной защиты. Кроме того, это позволило бы полностью устранить торговые пошлины между государствами.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность возможными планами администрации Трампа по присоединению страны к США.

«Я полагаю, что в Вашингтоне не только осознают ценность наших природных ресурсов, но и рассматривают их как причину для возможного поглощения Канады», — отметил Трюдо.

По его мнению, власти США знают о значительных залежах полезных ископаемых на территории страны и могут видеть в присоединении Канады к Соединенным Штатам «один из самых простых способов получить к ним доступ».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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