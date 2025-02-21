Канада победила США в овертайме финале Турнира четырех наций по хоккею
Сборная Канады победила команду США в финале Турнира четырех наций, в котором участвовали игроки НХЛ. Матч прошел в Бостоне. Основное время завершилось со счетом 2:2. На 9-й минуте овертайма канадец Конор Макдэвид забросил победную шайбу.
Канадцы взяли реванш за поражение на предварительном этапе (1:3) 16 февраля. Тот матч начался с трех драк против трех вбрасываний, а канадцы проиграли впервые за 15 лет, имея в составе Сидни Кросби.
В турнире, который принимали Монреаль и Бостон и ради которого в чемпионате НХЛ объявили паузу и не стали проводить Матч звезд, также участвовали сборные Финляндии и Швеции.
Изначально НХЛ планировала провести в 2024 году Кубок мира, но в 2022-м отложила турнир. Вице-президент Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг тогда говорил, что все европейские сборные отказались играть против россиян на Кубке мира.
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