Сборная Канады победила США в овертайме Турнира четырех наций по хоккею

Канада победила США в овертайме финале Турнира четырех наций по хоккею

Турнир прошел вместо Кубка мира-2024, который НХЛ не стала организовывать из-за нежелания европейских сборных играть против россиян

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Сборная Канады победила команду США в финале Турнира четырех наций, в котором участвовали игроки НХЛ. Матч прошел в Бостоне. Основное время завершилось со счетом 2:2. На 9-й минуте овертайма канадец Конор Макдэвид забросил победную шайбу.

Канадцы взяли реванш за поражение на предварительном этапе (1:3) 16 февраля. Тот матч начался с трех драк против трех вбрасываний, а канадцы проиграли впервые за 15 лет, имея в составе Сидни Кросби.

В турнире, который принимали Монреаль и Бостон и ради которого в чемпионате НХЛ объявили паузу и не стали проводить Матч звезд, также участвовали сборные Финляндии и Швеции.

Изначально НХЛ планировала провести в 2024 году Кубок мира, но в 2022-м отложила турнир. Вице-президент Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг тогда говорил, что все европейские сборные отказались играть против россиян на Кубке мира.