«Спартак» поставил рекорд. Главные итоги трансферной кампании в России

В России 20 февраля закрылось трансферное окно сезона 2024/25. Главные его итоги — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Зимнее трансферное окно сезона 2024/25 в России закрылось 20 февраля. Оно было открыто с 23 января. «РБК Спорт» подвел главные итоги.

Траты клубов за сезон

В нынешнее зимнее трансферное окно клубы потратили €69,47 млн. Показатель стал шестым среди зимних окон по затратам. Всего российские клубы потратили в этом сезоне €212,14 млн, это пятый результат. Больше всего клубы РПЛ потратили в сезоне 2012/13 (€330,45 млн).

Самые большие затраты клубов РПЛ по сезонам 2012/13 — €330,45 млн. 2013/14 — €323,79 млн. 2019/20 — €270,20 млн. 2010/11 — €218,12 млн. 2024/25 — €212,14 млн. 2021/22 — €208,08 млн. 2023/24 — €167,54 млн. 2017/18 — €155,36 млн. 2020/21 — €142,41 млн. 2008/09 — €138,98 млн.

При этом нынешняя зима стала для команд одной из лучших по доходам с трансферов: клубы получили за футболистов €61,72 млн, этот результат стал вторым в истории. Лучший результат по доходам зимой показал сезон 2018/19 (€67,26 млн).

Также нынешний сезон вошел в пятерку по доходам клубов РПЛ от трансферов за сезон. Больше всего команды заработали в сезоне 2013/14 (€322,16 млн).

Самые большие трансферные доходы клубов РПЛ по сезонам 2013/14 — €322,16 млн. 2016/17 — €182,65 млн. 2018/19 — €159,66 млн. 2024/25 — €146,17 млн. 2008/09 — € 140,29 млн. 2021/22 — € 135,24 млн. 2023/24 — €135,18 млн. 2019/20 — €103,04 млн. 2009/10 — €95,90 млн. 2010/11 — € 90,57 млн.

За весь сезон больше всех на трансферы потратил «Зенит», который приобрел новичков на сумму €75,86 млн. При этом в прошлом сезоне петербургская команда потратила лишь €29,85 млн. Затраты «Зенита» вошли в тройку самых масштабных в истории клуба: больше было только сезонах 2012/13 (€88,76 млн) и 2017/18 (€95 млн).

Также в тройку команд, которые больше всех потратили за прошедший сезон, вошли «Спартак» и «Краснодар»: затраты московского клуба составили €56,6 млн, а команды Сергея Галицкого — €12,75 млн.

При этом «Зенит» стал лидером по трансферным доходам среди клубов в сезоне 2024/25, заработав €43,75 млн. Самой дорогой продажей питерцев был трансфер бразильца Клаудиньо, который зимой ушел в «Аль-Садд» за €20 млн. Вторым по этому показателю стал «Краснодар», продавший игроков на €30,9 млн, тройку замкнул «Локомотив» — €16,42 млн.

Одна из самых дорогих покупок в истории

Главным приобретением стал бразильский полузащитник Луис Энрике, который 20 января перешел в «Зенит» из «Ботафого». Его трансфер оценивается в сумму более €30 млн. Инсайдер Фабрицио Романо писал, что за игрока заплатят €35 млн, «Чемпионат» сообщал, что клубы договорились на €30 млн и еще €2 млн бонусов.

Это самая крупная трата для клубов РПЛ с сезона 2019/20, когда петербуржцы подписали Малкома за €41,5 млн. Кроме того, это приобретение стало вторым в списке самых дорогих среди новичков РПЛ, которые были куплены в зимнее трансферное окно.

Примечательно, что в топ-10 самых дорогих покупок в истории чемпионата вошло восемь приобретений «Зенита». Также в списке один трансфер хорвата Николы Влашича, которого ЦСКА приобрел за €23 млн в сезоне 2019/20, и покупка махачкалинского «Анжи» — Виллиан за €35 млн.

Самый дорогой трансфер «Спартака»

Нынешней зимой «Спартак» совершил самый дорогой трансфер в истории клуба. Московская команда 7 февраля приобрела нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию, выступавшего за греческий АЕК. Он согласовал контракт со «Спартаком» на три с половиной года. Журналист Иван Карпов писал в телеграм-канале, что Гарсия обойдется «красно-белым» в €20 млн (включая бонусы), на Transfermarkt указана сумма €18,7 млн.

А 11 февраля контракт с московским «Спартаком» подписал аргентинский нападающий «Ривер Плейта» Пабло Солари. Новичок будет выступать за команду под седьмым номером. Журналист Иван Карпов писал, что сумма трансфера составила €10 млн, еще €2 млн может быть выплачено в качестве различных бонусов. Этот трансфер вошел в топ-10 самых дорогих приобретений «Спартака».

В тройку самых крупных покупок «Спартака» в сезоне вошел трансфер, который был совершен летом 2024-го. Московский клуб за €14 млн купил у «Ривер Плейта» полузащитника Эсекьеля Барко. В нынешнем сезоне аргентинец провел в чемпионате России 17 матчей, в которых отметился восемью голами и семью передачами. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Рекорд «Спартака» по тратам на трансферы за один сезон

В нынешнем сезоне московский клуб потратил на трансферы более €58 млн. Помимо Солари, Гарсии и Барко клуб приобрел Маркиньоса (€5 млн), Рикарду Мангаша (€2,5 млн), Игоря Дмитриева (€2,5 млн), Виллиана Жозе (€2 млн), Илью Помазуна (€1,2 млн) и Миенти Абена (€1,2 млн).

В прошлом сезоне расходы «Спартака» составили €37,5 млн. Предыдущий рекорд клуба был поставлен в сезоне 2019/20 — команда потратила €42,5 млн.

Всего московская команда дважды тратила на игроков более €40 млн за один сезон и четыре раза — более €30 млн. Также это рекордные трансферные расходы «Спартака» в зимний период (€19,9 млн): ранее клуб не тратил зимой более €16 млн.

Самый дорогой трансфер сезона в «Динамо»

Полузащитник Данил Глебов, который являлся капитаном «Ростова», в последний день перед закрытием трансферного окна в РПЛ перешел в «Динамо». 25-летний Глебов подписал контракт с московским клубом до зимы 2030 года. По информации Карпова, «Ростов» продал игрока за €8 млн (плюс бонусы). Это приобретение стало для «Динамо» самым дорогим в нынешнем сезоне.

Лучший бомбардир Бразилии перешел в ЦСКА

Бразильский нападающий Алеррандро 17 февраля подписал контракт с ЦСКА на три года с опцией продления. Форвард, за которого, по данным Карпова, заплатили €4,2 млн, уже присоединился к команде на сборах в Турции. 25-летний Алеррандро в прошлом сезоне разделил лидерство по голам в чемпионате Бразилии с футболистом «Коринтианса» Юри Алберто, который ранее играл за «Зенит». Оба забили по 15 мячей.

Самые дорогие трансферы зимы 2024/25 Луис Энрике, €33,00 (из «Ботафого» в «Зенит»),

Леви Гарсия, €18,70 млн (из АЕК в «Спартак»),

Пабло Солари, €10 млн (из «Ривер Плейта» в «Спартак»),

Даниил Глебов, €8 млн (из «Ростова» в «Динамо»),

Алеррандро, €4,2 млн (из «Коринтианса» в ЦСКА),

Илья Помазун, €1,2 млн (из ЦСКА в «Спартак»).

Трансфер из ЦСКА в «Спартак»

Голкипер Илья Помазун 2 февраля перешел из ЦСКА в «Спартак», подписав контракт до лета 2027 года. О принципиальной договоренности по поводу трансфера Помазуна между клубами 31 января сообщили источники «РБК Спорт».

В сентябре Помазуна отстраняли от тренировок ЦСКА за интервью Нобелю Арустамяну, в котором футболист допустил переход в «Спартак». Помазун дал интервью, еще выступая за «Урал» на правах аренды, но оно вышло позднее, и замгендиректора ЦСКА Евгений Шевелев говорил, что время для публикации было выбрано неправильно.

Transfermarkt оценил рыночную стоимость голкипера в €1,2 млн. Карпов сообщал, что «Спартак» заплатил за 28-летнего воспитанника ЦСКА €1,5 млн.

Помазун стал третьим игроком ЦСКА, перешедшим в «Спартак» в постсоветский период, после Валерия Масалитина (1994) и Хесуса Медины (2023).