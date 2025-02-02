«Спартак» объявил о переходе вратаря ЦСКА

Илья Помазун, не игравший в этом сезоне из-за слов о возможности перейти в «Спартак», подписал контракт до лета 2027-го. Он стал всего третьим игроком в постсоветский период, который перешел из ЦСКА в стан «красно-белых»

Илья Помазун (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Голкипер Илья Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак», подписав контракт до лета 2027 года, сообщила пресс-служба «красно-белых».

О принципиальной договоренности по поводу трансфера Помазуна между клубами 31 января «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

В сентябре Помазуна отстраняли от тренировок ЦСКА за интервью Нобелю Арустамяну, в котором футболист допустил переход в «Спартак». Помазун дал интервью, еще выступая за «Урал» на правах аренды, но оно вышло позднее и замгендиректора ЦСКА Евгений Шевелев говорил, что время для публикации было выбрано неправильно.

Помазуну 28 лет, он воспитанник ЦСКА, играл в «Урале» в аренде в 2020 и 2021–2024 годах. В октябре 2023-го Помазун дебютировал за сборную России в товарищеской игре с Кенией (2:2).

Помазун стал третьим игроком ЦСКА, перешедшим в «Спартак» в постсоветский период, после Валерия Масалитина (1994) и Хесуса Медины (2023).

ЦСКА занимает шестое место в РПЛ после 18 туров, «Спартак» — третье. Обе команды во время паузы в чемпионате участвуют в товарищеском Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.