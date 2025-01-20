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«Зенит» объявил о переходе бразильца Луиса Энрике

«Зенит» выменял у «Ботафого» Луиса Энрике на Артура и Вендела. Последний уедет в Бразилию по окончании сезона РПЛ
Луис Энрике
Луис Энрике (Фото: Imago / Noushad / Global Look Press)

Атакующий полузащитник «Ботафого» Луис Энрике в ближайшее время пройдет медосмотр и присоединится к «Зениту», сообщила пресс-служба клуба.

В рамках сделки в «Ботафого» отправится Артур, а по окончании сезона — Вендел.

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Анна Сатдинова
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