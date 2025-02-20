«Динамо» объявило о переходе капитана «Ростова»

Данил Глебов подписал с «бело-голубыми» контракт до 2030 года

Данил Глебов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник Данил Глебов, с 2019 года выступавший за «Ростов», стал игроком «Динамо», сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Контракт рассчитан до 2030 года.

В этом сезоне 25-летний Глебов провел 23 матча, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.

В сборной России футболист с 2021 года провел 13 матчей.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ростов» — седьмое.