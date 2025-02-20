 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Динамо» объявило о переходе капитана «Ростова»

«Динамо» объявило о переходе капитана «Ростова» Данила Глебова
Данил Глебов подписал с «бело-голубыми» контракт до 2030 года
Данил Глебов
Данил Глебов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник Данил Глебов, с 2019 года выступавший за «Ростов», стал игроком «Динамо», сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Контракт рассчитан до 2030 года.

В этом сезоне 25-летний Глебов провел 23 матча, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.

В сборной России футболист с 2021 года провел 13 матчей.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ростов» — седьмое.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп дал ряд новых заявлений об Украине. Подборка

США рассматривают членство Украины в НАТО при нарушении сделки

Apple представила iPhone 16E. Подробности

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций

Belgee опубликовал цены на машины 2025 года. В чем подвох

Цены на золото обновили исторический максимум

ФСБ сообщила о предотвращении теракта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Динамо Москва ФК Ростов
Материалы по теме
Футболист ЦСКА перешел в «Зенит» за €1,8 млн
Спорт
«Динамо» объявило о переходе защитника сборной Парагвая
Спорт
Футболист сборной Грузии перешел из «Динамо» в «Крылья Советов»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 17:46
Вице-президент США заявил о пустых складах оружия в ЕвропеПолитика, 18:02
Официальный курс доллара упал почти на ₽2 и рухнул ниже ₽89Инвестиции, 17:53
Премьер Швеции предсказал Европе судьбу музея старых технологийТехнологии и медиа, 17:53
«Динамо» объявило о переходе капитана «Ростова»Спорт, 17:48
Политолога Преображенского объявили в розыскПолитика, 17:48
Бербок рассказала о случаях сексуальных домогательств к нейПолитика, 17:28
В Госдуме предложили повысить лимит страхования вкладов до ₽2,8 млнОбщество, 17:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе, где может сыграть с МедведевымСпорт, 17:25
Замглавы ДУМ Мухетдинов убрал из кабинета картину о битве на КалкеПолитика, 17:18
На социальную газификацию в 2025 году выделили 1 млрд рублейНедвижимость, 17:16
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
Reuters рассказал о нежелании США поддержать антироссийскую резолюцию ООНПолитика, 17:03
Глава Renault не исключил возвращения в РоссиюБизнес, 16:57
Вертолет санавиации, подавший аварийный сигнал, приземлился в СтаврополеОбщество, 16:52