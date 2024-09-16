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В ЦСКА объяснили отстранение вратаря Помазуна близостью матча с «Зенитом»

В ЦСКА объяснили отстранение Помазуна интервью перед важным матчем с «Зенитом»
Илью Помазуна отстранили от основной команды после интервью, в котором он допустил уход в «Спартак». В клубе заявили, что время для публикации интервью было выбрано совсем неудачно — перед важной игрой с лидером РПЛ
Илья Помазун
Илья Помазун (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Вратарь ЦСКА Илья Помазун был отстранен от тренировок с основной командой, поскольку его интервью, в котором он допустил переход в «Спартак», вышло «просто не вовремя». Об этом на YouTube-шоу «Это футбол, брат!» заявил заместитель гендиректора клуба по спортивным вопросам Евгений Шевелев.

Помазун до июня играл в аренде в «Урале», армейцы внесли его в заявку в РПЛ 11 сентября, а уже через два дня агент футболиста Алексей Сафонов заявил, что того отстранили за интервью Нобелю Арустамяну.

Шевелев признал, что Помазун дал интервью, еще будучи игроком «Урала», но время публикации было выбрано неправильно.

«В целом был неправильный тайминг этих слов — за день до закрытия трансферного окна, после того как нам агент все лето рассказывал, что вот-вот они уйдут в сильный европейский клуб. <...> Важно, что это было перед важной игрой с «Зенитом», — сказал Шевелев.

Журналист назвал странным отстранение вратаря ЦСКА после его интервью
Спорт
Илья Помазун

По его словам, когда о предложениях из «Спартака» ему говорит кто-то из молодых игроков, он сразу предлагает «забрать документы и уходить».

Контракт 28-летнего Помазуна с ЦСКА действует до 2028 года.

Армейцы 14 сентября проиграли «Зениту» со счетом 0:1 в восьмом туре РПЛ.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Зенит
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