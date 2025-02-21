«Зенит» объявил о переходе футболиста ЦСКА

Сербский полузащитник Саша Зделар был куплен у московского клуба за €1,8 млн. Он подписал контракт до конца сезона 2025/26

Саша Зделар (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар подписал контракт с «Зенитом». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Срок соглашения 29-летнего футболиста действует до конца сезона 2025/26.

Ранее «РБК Спорт» сообщал, что сумма трансфера Зделара составляет €1,8 млн.

Сербский футболист стал игроком ЦСКА в 2022 году, перейдя в команду из белградского «Партизана». С тех пор он провел за московскую команду 95 матчей и забил один мяч.

«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям. ЦСКА с 31 очком расположился на шестой строчке.