МПК прокомментировал недопуск российских журналистов на Паралимпиаду
Международный паралимпийский комитет (МПК) не принимает окончательного решения по поводу выдачи журналистам аккредитаций на Паралимпиаду в Париже. Об этом РБК рассказали в МПК.
Ранее 20 августу ТАСС сообщил, что оргкомитет Паралимпийских игр отказал в аккредитации четырем сотрудникам агентства, сославшись на решение французских властей.
«Оргкомитет «Париж-2024», работающий с французскими властями, отвечает за аккредитацию на Паралимпийские игры. Они принимают окончательные решения, а не МПК», — заявили в МПК.
Ранее, еще по ходу Олимпиады в Париже, аккредитации были отозваны у трех пишущих репортеров и одного фотографа ТАСС, которые уже успели поработать на церемонии открытия и некоторых соревнованиях.
Перед Играми, 22 июля, в аккредитации на Олимпиаду отказали пяти сотрудникам информагентства «РИА Новости Спорт», которое входит в медиагруппу «Россия сегодня». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ в аккредитации журналистам, заявил, что во Франции «напрямую ущемляют права СМИ».
Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября. В ней примут участие 90 российских спортсменов в нейтральном статусе.
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