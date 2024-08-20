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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Эксклюзив

МПК прокомментировал недопуск российских журналистов на Паралимпиаду

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Международном паралимпийском комитете заявили, что окончательные решения по допуску журналистов на Паралимпиаду принимают французские власти. Ранее сотрудникам ТАСС отказали в аккредитации на Игры
Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press
Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Международный паралимпийский комитет (МПК) не принимает окончательного решения по поводу выдачи журналистам аккредитаций на Паралимпиаду в Париже. Об этом РБК рассказали в МПК.

Ранее 20 августу ТАСС сообщил, что оргкомитет Паралимпийских игр отказал в аккредитации четырем сотрудникам агентства, сославшись на решение французских властей.

«Оргкомитет «Париж-2024», работающий с французскими властями, отвечает за аккредитацию на Паралимпийские игры. Они принимают окончательные решения, а не МПК», — заявили в МПК.

Журналистам ТАСС отказали в аккредитации на Паралимпиаду в Париже
Спорт
Фото:Marc Piasecki / Getty Images

Ранее, еще по ходу Олимпиады в Париже, аккредитации были отозваны у трех пишущих репортеров и одного фотографа ТАСС, которые уже успели поработать на церемонии открытия и некоторых соревнованиях.

Перед Играми, 22 июля, в аккредитации на Олимпиаду отказали пяти сотрудникам информагентства «РИА Новости Спорт», которое входит в медиагруппу «Россия сегодня». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ в аккредитации журналистам, заявил, что во Франции «напрямую ущемляют права СМИ».

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября. В ней примут участие 90 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко, Елена Степанова Елена Степанова
Паралимпиада-2024 журналисты аккредитация Международный Паралимпийский комитет
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