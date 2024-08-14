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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Паралимпийских играх примут участие 90 российских спортсменов

МПК: в Паралимпийских играх в Париже примут участие 90 российских спортсменов
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Международном паралимпийском комитете уточнили, что всего в Париже будут 98 нейтральных спортсменов, восемь из которых из Белоруссии
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Паралимпийских играх в Париже примут участие 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.

«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и восемь из Белоруссии», — сказал Спенс.

Он уточнил, что МПК также одобрил заявки двух ведущих атлетов с нарушениями зрения (они помогают бежать основным спортсменам).

ПКР назвал число допущенных на Паралимпиаду российских спортсменов
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Фото:Robert Michael / dpa / Global Look Press

Ранее 14 августа глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что 85 российских атлетов получили аккредитации для участия в Паралимпиаде, а проверка еще по семи атлетам продолжается.

ПКР заявил на Паралимпиаду спортсменов в легкой атлетике, плавании, а также представителей настольного тенниса, триатлона и тхэквондо.

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.

В марте МПК сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр, они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн МПК.

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Иван Витченко Иван Витченко
Паралимпиада-2024 Россия Международный Паралимпийский комитет
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