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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Журналистам ТАСС отказали в аккредитации на Паралимпиаду в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В агентстве сообщили, что изначально оргкомитет Игр одобрил аккредитацию двум журналистам, но изменил свое решение, сославшись на вердикт властей Франции
Фото: Marc Piasecki / Getty Images
Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Оргкомитет Паралимпийских игр в Париже отказал в аккредитации четырем журналистам ТАСС, сославшись на решение французских властей. Об этом сообщается на сайте агентства.

Оргкомитет изначально одобрил аккредитацию двум из этих журналистов, но сейчас изменил свое решение после повторного рассмотрения государственными органами Франции. Заявки на аккредитацию двух других корреспондентов ТАСС были ранее отклонены.

ТАСС сообщил об отзыве аккредитации на Олимпиаду у своих сотрудников
Спорт
Фото:Ryan Pierse / Getty Images

Во время Олимпийских игр в Париже оргкомитет отозвал ранее выданные аккредитации трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента ТАСС. При этом они успели поработать на церемонии открытия Игр 26 июля и некоторых соревнованиях.

Перед Играми, 22 июля, в аккредитации на Олимпиаду отказали пяти журналистам информагентства «РИА Новости Спорт», которое входит в медиагруппу «Россия сегодня».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ в аккредитации журналистам, заявил, что во Франции «напрямую ущемляют права СМИ».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен говорил, что страна отклонила запросы части журналистов из России на освещение Олимпиады в Париже из-за риска шпионажа и кибератак.

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Иван Витченко Иван Витченко
Паралимпиада-2024 журналисты аккредитация Международный Паралимпийский комитет ТАСС
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