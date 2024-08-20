Журналистам ТАСС отказали в аккредитации на Паралимпиаду в Париже

В агентстве сообщили, что изначально оргкомитет Игр одобрил аккредитацию двум журналистам, но изменил свое решение, сославшись на вердикт властей Франции

Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Оргкомитет Паралимпийских игр в Париже отказал в аккредитации четырем журналистам ТАСС, сославшись на решение французских властей. Об этом сообщается на сайте агентства.

Оргкомитет изначально одобрил аккредитацию двум из этих журналистов, но сейчас изменил свое решение после повторного рассмотрения государственными органами Франции. Заявки на аккредитацию двух других корреспондентов ТАСС были ранее отклонены.

Во время Олимпийских игр в Париже оргкомитет отозвал ранее выданные аккредитации трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента ТАСС. При этом они успели поработать на церемонии открытия Игр 26 июля и некоторых соревнованиях.

Перед Играми, 22 июля, в аккредитации на Олимпиаду отказали пяти журналистам информагентства «РИА Новости Спорт», которое входит в медиагруппу «Россия сегодня».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ в аккредитации журналистам, заявил, что во Франции «напрямую ущемляют права СМИ».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен говорил, что страна отклонила запросы части журналистов из России на освещение Олимпиады в Париже из-за риска шпионажа и кибератак.