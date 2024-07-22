В Кремле оценили отказ аккредитовать российских репортеров на Олимпиаду

В понедельник пять сотрудников «РИА Новости Спорт» получили от оргкомитета Игр отказ в аккредитации. Дмитрий Песков назвал такие решения политизированными и неприемлемыми

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Французские власти напрямую ущемляют права СМИ, отказывая российским репортерам в аккредитации на Олимпийские игры в Париже. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, есть ли в подобных решениях политизированность, Песков ответил: «Безусловно, есть. Мы считаем такие решения неприемлемыми. Мы считаем, что они не косвенно, а напрямую ущемляют права СМИ и, безусловно, нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть перед ОБСЕ и перед другими организациями».

По его словам, в Кремле крайне негативно относятся к отказам журналистам в аккредитации и хотели бы видеть реакцию на подобные решения «со стороны соответствующих правозащитных организаций и организаций, которые имеют отношение к обеспечению всех основ и правил свободы средств массовой информации».

Накануне, 21 июня, глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что страна отклонила запросы части журналистов из России на освещение Олимпиады из-за риска шпионажа и кибератак.

В частности, в понедельник агентство «РИА Новости Спорт» сообщило, что пятерым его сотрудникам оргкомитет Игр отказал в аккредитации, сославшись на «отрицательное заключение компетентного органа» (Олимпийского консульства), в который вошли представители МВД и МИД Франции и европейских государств.

Олимпийский игры начнутся 26 июля.

На условиях нейтрального статуса в Париже согласились выступить только 15 российских спортсменов.