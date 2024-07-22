 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

В Кремле оценили отказ аккредитовать российских репортеров на Олимпиаду

Песков назвал неприемлемым отказ российским репортерам в работе на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В понедельник пять сотрудников «РИА Новости Спорт» получили от оргкомитета Игр отказ в аккредитации. Дмитрий Песков назвал такие решения политизированными и неприемлемыми
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Французские власти напрямую ущемляют права СМИ, отказывая российским репортерам в аккредитации на Олимпийские игры в Париже. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, есть ли в подобных решениях политизированность, Песков ответил: «Безусловно, есть. Мы считаем такие решения неприемлемыми. Мы считаем, что они не косвенно, а напрямую ущемляют права СМИ и, безусловно, нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть перед ОБСЕ и перед другими организациями».

По его словам, в Кремле крайне негативно относятся к отказам журналистам в аккредитации и хотели бы видеть реакцию на подобные решения «со стороны соответствующих правозащитных организаций и организаций, которые имеют отношение к обеспечению всех основ и правил свободы средств массовой информации».

Пяти российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду
Спорт
Фото:Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накануне, 21 июня, глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что страна отклонила запросы части журналистов из России на освещение Олимпиады из-за риска шпионажа и кибератак.

В частности, в понедельник агентство «РИА Новости Спорт» сообщило, что пятерым его сотрудникам оргкомитет Игр отказал в аккредитации, сославшись на «отрицательное заключение компетентного органа» (Олимпийского консульства), в который вошли представители МВД и МИД Франции и европейских государств.

Олимпийский игры начнутся 26 июля.

На условиях нейтрального статуса в Париже согласились выступить только 15 российских спортсменов.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Дмитрий Песков РИА Новости
Материалы по теме
МОК опубликовал список россиян, которые выступят на Олимпиаде
Спорт
МОК утвердил смену гражданства российской вице-чемпионки Токио в гребле
Спорт
МОК оплатил билеты в Париж российской участнице Олимпиады и ее тренерам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Российский вратарь-рекордсмен пополнил состав чемпиона Австрии Спорт, 13:29
Стрелков заявил о желании работать швеей в колонии в Кирово-Чепецке Политика, 13:29
В Кремле заявили, что не ждут ничего хорошего от Белого дома Политика, 13:23
7 важных ответов о том, как питаться правильно РБК и Мистраль, 13:22
Дасаев оценил попадание в список лучших игроков Восточной Европы Спорт, 13:21
Гладков поручил обходить дома в приграничье и предлагать жителям уехать Политика, 13:16
Песков заявил о продвижении инфраструктуры НАТО к границам России Политика, 13:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Миллионы от государства. Как не запутаться в господдержке для туротрасли Pro, 13:05
Премьер Грузии предрек скорое окончание конфликта на Украине из-за Трампа Политика, 13:02
В Кремле оценили отказ аккредитовать российских репортеров на Олимпиаду Спорт, 13:01
В Петербурге второй раз за неделю осквернили могилу Пригожина Общество, 13:00
Момент атаки дрона на НПЗ в Туапсе. Видео Политика, 12:57
Жителей Москвы предупредили о грозе, сильном ветре и ливне Общество, 12:53
Аэрокосмический холдинг SR Space оценили в ₽16,9 млрд в ходе pre-IPO Инвестиции, 12:50