Главу WADA вызвали в Конгресс США на фоне конфликта с USADA

В заявлении комитета Палаты представителей говорится, что у Всемирного антидопингового агентства «сомнительная репутация». Глава WADA от приезда в Конгресс отказался

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Конгресс США пригласил президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку на слушания по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года» на фоне обвинений в сокрытии допинга у китайских пловцов. Об этом говорится на сайте комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США.

По данным телеканала NBC, Банька от приезда в Конгресс отказался.

На слушаниях, которые пройдут 25 июня, будут присутствовать олимпийские чемпионы по плаванию Майкл Фелпс и Эллисон Шмитт, а также глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

В заявлении председателя комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс и главы подкомитета по надзору и расследованиям Морган Гриффит говорится, что «WADA, руководящий орган, ответственный за обеспечение соблюдения справедливых стандартов, имеет сомнительную репутацию в выполнении этой миссии». «Эти слушания дадут членам возможность изучить этот послужной список, определить возможности для улучшения и гарантировать, что лучшие спортсмены заберут домой золотые медали», — отмечается в тексте заявления.

В мае спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по Китаю обратился в Минюст США и Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой начать расследование дела о возможном сокрытии допинга у китайских пловцов. Комитет обвинил Китай в поддержке на государственном уровне нечестной конкуренции на Олимпийских играх, сравнив происходящее с допинг-скандалом в российском спорте.

В апреле газета New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о «бытовом загрязнении» и назначили независимого прокурора для нового расследования.

В Антидопинговом агентстве США (USADA) обвинили WADA в сокрытии положительных допинг-проб китайских пловцов. В USADA призывали к реформированию WADA, а глава американского агентства Трэвис Тайгарт заявил, что «все те, кто грязными руками скрывает положительные пробы и подавляет голоса информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона».

В CHINADA, в свою очередь, заявили, что возмущены ложными обвинениями. «Были ложные обвинения и вводящие в заблуждение клеветнические сообщения со стороны некоторых организаций и СМИ, включая USADA, газету New York Times и немецкую телекомпанию ARD, которые предпочли игнорировать твердую позицию Китая в борьбе с допингом в спорте и достижения китайской антидопинговой программы, поскольку предвзятость и недоверие глубоко укоренились в их сознании», — сказано в заявлении.

В ответ на выпады со стороны USADA глава WADA Витольд Банька на заседании совета учредителей организации заявил, что большинство американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса.

«90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. Но я считаю, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же справедливой антидопинговой системы», — отметил глава WADA.

Банька подчеркнул, что некоторые эксперты и СМИ обвиняют WADA в фаворитизме по отношению к Китаю, несмотря на отсутствие каких-либо доводов. «Наверное, это свидетельствует о том, что мы по-настоящему независимая организация», — сказал глава WADA, обвинив USADA в лицемерии.

В качестве примера Банька отметил, что почти каждый пятый спортсмен из США, участвовавший в чемпионате мира по легкой атлетике 2022 года в Юджине, за десять месяцев, предшествовавших турниру, не прошел ни одного внесоревновательного тестирования. «Этого достаточно, чтобы дать понять, с чем мы в настоящее время сталкиваемся в связи с делом о китайском плавании. И достаточно, чтобы указать на лицемерие некоторых представителей антидопингового сообщества США», — добавил он.