Глава WADA обвинил в лицемерии Антидопинговое агентство США

Витольд Банька считает, что в США проявляют лицемерие в деле с положительными допинг-пробами китайских пловцов. Глава WADA выразил надежду, что эта клеветническая кампания не прервет партнерские отношения агентства с США

Витольд Банька (Фото: Darek Delmanowicz / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

В Антидопинговом агентстве США (USADA) проявляют лицемерие в ситуации с положительными допинг-пробами 23 китайских пловцов на триметазидин перед Олимпиадой в Токио. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на заседании совета учредителей WADA.

В качестве примера Банька отметил, что почти каждый пятый спортсмен из США, участвовавший в чемпионате мира по легкой атлетике 2022 года в Юджине, за десять месяцев, предшествовавших турниру, не прошел ни одного внесоревновательного тестирования. «Этого достаточно, чтобы дать понять, с чем мы в настоящее время сталкиваемся в связи с делом о китайском плавании. И достаточно, чтобы указать на лицемерие некоторых представителей антидопингового сообщества США», — цитирует Баньку ТАСС.

По словам Баньки, американские спортсмены, как и спортсмены во всем мире, «заслуживают большего, чем эти политические игры». Я намерен сотрудничать с властями США для укрепления антидопинговой системы в стране и во всем мире. Мы надеемся, что эта клеветническая кампания, связанная с делом в Китае, не прервет партнерские отношения с США, тем более что наше сотрудничество с властями страны на протяжении многих лет было очень плодотворным», — сказал добавил глава WADA.

Ранее газета New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о «бытовом загрязнении».

22 апреля WADA провело специальную пресс-конференцию, где объяснило, что не смогло бы оспорить вердикт CHINADA в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако его объяснения все равно оставили вопросы. В частности, гендиректор РУСАДА Вероника Логинова отметила, что WADA так и не дало ответа на основной вопрос о том, почему же китайцев не отстранили от соревнований на время расследования.

В USADA призывали правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что «сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше не повторится, и раз и навсегда убрать «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым». Глава USADA Трэвис Тайгарт заявлял, что «все те, кто грязными руками скрывает положительные пробы и подавляет голоса информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона».

25 апреля WADA сообщило, что пригласило независимого прокурора из Швейцарии для проверки дела китайских пловцов.