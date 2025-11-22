Саночников Репилова и Перетягина отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве

Саночников сборной России арестовали в Красноярске за мошенничество

Трехкратный чемпион мира Роман Репилов и призер чемпионата Европы Александр Перетягин обвиняются в присвоении более 11 млн руб., которые предназначались на покупку саней

Роман Репилов (Фото: Steffen Proessdorf / www.imago-images.de / Global Look Press)

Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении титулованных российских саночников Романа Репилова и Александра Перетягина по делу о мошенничестве. Об этом сообщается на странице объединенной пресс-службы судов Красноярского края во «ВКонтакте».

Репилов и Перетягин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, — присвоении около 11 млн бюджетных рублей, предназначенных на покупку спортивных саней.

Репилов фигурирует в деле как индивидуальный предприниматель, Перетягин — специалист по подготовке спортивного инвентаря, трудоустроенный в ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

29-летний Репилов — трехкратный чемпион мира (2020, 2021), двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, многократный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира, девятикратный победитель и многократный призер этапов Кубка мира, многократный чемпион России.

33-летний Перетягин — серебряный призер чемпионата Европы, участник Олимпиады в Сочи.