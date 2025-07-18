Как прошло самое скандальное межсезонье в российском футболе

Исключение «Торпедо» из РПЛ в преддверии сезона 2025/26 из-за договорных матчей стало одним из самых громких событий. Какие еще скандальные истории в российском футболе произошли перед новым сезоном — в подборке «РБК Спорт»

Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо»

Договорные матчи «Торпедо» и исключение из РПЛ

В начале июля 2025 года московское «Торпедо» было исключено из состава участников предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), а также оштрафовано на 5 млн руб.

Основанием для исключения послужила попытка организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

Как писал «РБК Спорт», в июне текущего года владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были задержаны по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей с участием клуба в Первой лиге. По версии следствия, они предложили взятку судье Максиму Перезве, однако он отказался.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что судье предлагали свыше 1 млн руб. за обеспечение победы «Торпедо» в матчах, проходивших с марта по май 2025 года, в том числе путем назначения пенальти в пользу «Торпедо» и удаления игроков из команды соперника.

Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на любую деятельность, связанную с футболом, в отношении Леонида Соболева сроком на пять лет, а в отношении Валерия Скородумова — сроком на десять лет.

8 июля «РБК Спорт» сообщил о задержании арбитра Богдан Головко по подозрению в совершении преднамеренной ошибки в пользу «Торпедо» в матче заключительного тура Первой лиги против «КАМАЗа». В матче «команд судья Головко дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота москвичей. Оба этих эпизода в начале июня рассматривала экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. В одном из них она признала правоту арбитра. Но по второму эпизоду комиссия пришла к выводу, что Головко не назначил пенальти в ворота «Торпедо» ошибочно.

Решением КДК РФС была установлена попытка организации договорных матчей в следующих играх Первой лиги: «Торпедо» — «Родина» (0:0), 25-й тур, 22 марта 2025 года; «Торпедо» — «Урал» (1:1), 29-й тур, 21 апреля 2025 года; «Торпедо» — «Шинник» (1:0), 32-й тур, 11 мая 2025 года).

Сенсационное возвращение в Премьер-лигу

За неделю до старта нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) произошло изменение в составе участников чемпионата. После коррупционного скандала с «Торпедо» КДК Российского футбольного союза (РФС) принял решение вернуть в Премьер-лигу «Оренбург» в кратчайшие сроки.

Это решение было принято, несмотря на то, что в прошлом мезоне 2024/25 «Оренбург» вылетел из РПЛ, заняв предпоследнее, 15-е место, и должен был сыграть в Первой лиге в предстоящем сезоне.

Президент РПЛ Александр Алаев после данного решения сказал, что клуб получил необходимую лицензию для участия в лиге, имеет богатый опыт, а также знаком со всеми нужными требованиями. «Поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом», — отметил Алаев.

Помимо «Оренбурга», на место «Торпедо» в РПЛ претендовал екатеринбургский «Урал», участвовавший в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе. Екатеринбургский клуб отреагировал саркастически на возвращение «Оренбурга» в РПЛ, опубликовав в своем телеграм-канале вопрос: «Вы там серьезно?!».

До этой ситуации новороссийский «Черноморец» не прошел в РПЛ. Команда, ставшая третьей в Первой лиге и имевшая право на стыковые матчи, не получила лицензию из-за стадиона.

Задолженность «Крыльев Советов» на сумму более ₽920 млн

В январе компания «РТ-Капитал», дочерняя компания «Ростеха», подала иск к самарскому клубу о взыскании просроченного с 2016 года долга в размере 897 млн руб. В результате суд удовлетворил иск и взыскал с клуба более 923 млн руб. При этом суд отклонил просьбу «Крыльев Советов» об отсрочке разбирательства для мирного урегулирования спора.

Представитель ответчика заявил о готовности клуба выплатить долг до конца 2026 года, однако истец настаивал на погашении задолженности в текущем году.

Причиной подачи иска стало неисполнение «Крыльями Советов» обязательств по погашению долга, взятого для финансовой поддержки начиная с 2016 года. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее оценил размер задолженности в 1 млрд руб. Он также отметил, что долг не погашался в течение 10 лет.

Финансовый крах и банкротство «Химок»

К концу сезона 2024/25 «Химки» потряс скандал: игроки бойкотировали тренировки из-за невыплаты зарплаты.

В апреле, после увольнения главного тренера Франка Артиги, футболисты в знак протеста провели вместо тренировки на поле короткое занятие в тренажерном зале. Игроки выразили недовольство решением руководства расстаться с Артигой, который, по их мнению, успешно работал в трудных условиях многомесячных задержек зарплаты.

18 апреля глава РПЛ Александр Алаев сообщил о введении в клубе внешнего управления. «Мы постоянно были на связи с руководством клуба, но вы видели события последних дней, когда не тренировался основной состав. Пришлось вмешаться, я был на связи с руководством клуба. Мы приняли определенные решения», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

В начале июня 2025 года «Химки» подали заявление о банкротстве в Арбитражный суд Московской области, а спустя несколько дней объявили о приостановке деятельности клуба. Этому также предшествовало отклонение апелляции клубом Российским футбольным союзом (РФС) в мае после того, как «Химки» не смогли получить лицензию РПЛ на сезон 2025/26 из-за несоблюдения финансовых критериев.

Вместо «Химок» в сезоне 2025/26 Российской премьер-лиги будет выступать «Пари НН», который изначально проиграл в стыковых матчах «Сочи» из Первой лиги. По сумме двух матчей нижегородский клуб уступил сопернику со счетом 3:4.

Футбольное дежавю в «Кофемании»

В июле стало известно, что бывший игрок сборной России Федор Смолов в мае стал участником инцидента в московском заведении «Кофемания» на Большой Никитской. 35-летний футболист ударил двух посетителей кофейни по лицу после словесной перепалки, ставшей причиной конфликта.

По словам Андрея Попелухи, одного из участников драки, конфликт начался из-за недопонимания, возникшего после того, как Смолов предложил оплатить их счет. Попелуха добавил, что футболист извинился за произошедшее, и у него нет к Смолову никаких претензий.

В своем высказывании Смолов рассказал, что после драки появились совершенно незнакомые ему люди, которые не имели отношения к инциденту. Эти люди стали угрожать, шантажировать и вымогать деньги за непубликацию видео с камер заведения, предлагая при этом незаконные схемы, «не предусматривающие законы Российской Федерации».

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту драки, ссылаясь на истечение сроков и необходимость дополнительного изучения материалов. В ведомстве отметили, что проверка продолжается, и окончательное решение будет принято позднее.

Также проводится проверка информации, опубликованной в ряде СМИ, о предполагаемом вымогательстве денежных средств у Смолова. Ранее Baza писала, что у футболиста вымогали более 3 млн руб. за то, чтобы видео не попало в Интернет.

В 2018 году именно в этой же «Кофемании» разгорелся скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, устроивших драку, за которую они впоследствии отбывали тюремное заключение.

Ставки против карьеры

3 июля нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский был дисквалифицирован комитетом по этике РФС на четыре года, из которых три года условно, в связи с делом о ставках.

В минувшем сезоне 2024/2025 нападающий Владимир Писарский выступал за «Сочи» на правах аренды, перейдя из «Крыльев Советов».

Расследование началось из-за подозрения в причастности Писарского к ставкам на матчи с его участием. Как сообщали 30 июня Metaratings и телеграм-канал «Мутко против», Писарского ожидало разбирательство в РФС из-за подозрительной ставки на его первый стыковой матч, где он получил красную карточку. Информация о ставке поступила от букмекеров и была сделана через посредника.

В прошлом сезоне, играя в аренде за «Сочи» в Первой лиге, он помог клубу сенсационно получить место в стыковых матчах вместо «Черноморца». В этих играх «Сочи» обыграл «Пари НН» (1:2, 3:1) и вышел в РПЛ.