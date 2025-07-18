 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,3 2 6,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,3 x 4,4 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,25 x 3,5 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,2 x 4,25 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,42 x 20,5 2 3,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Как прошло самое скандальное межсезонье в российском футболе

Шесть скандальных историй произошли в российском футболе по ходу межсезонья
Исключение «Торпедо» из РПЛ в преддверии сезона 2025/26 из-за договорных матчей стало одним из самых громких событий. Какие еще скандальные истории в российском футболе произошли перед новым сезоном — в подборке «РБК Спорт»
Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо»
Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо»

Договорные матчи «Торпедо» и исключение из РПЛ

В начале июля 2025 года московское «Торпедо» было исключено из состава участников предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), а также оштрафовано на 5 млн руб.

Основанием для исключения послужила попытка организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

«Оренбург» сыграет в новом сезоне РПЛ вместо исключенного «Торпедо»
Спорт
Фото:ФК «Оренбург»

Как писал «РБК Спорт», в июне текущего года владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были задержаны по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей с участием клуба в Первой лиге. По версии следствия, они предложили взятку судье Максиму Перезве, однако он отказался.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что судье предлагали свыше 1 млн руб. за обеспечение победы «Торпедо» в матчах, проходивших с марта по май 2025 года, в том числе путем назначения пенальти в пользу «Торпедо» и удаления игроков из команды соперника.

Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на любую деятельность, связанную с футболом, в отношении Леонида Соболева сроком на пять лет, а в отношении Валерия Скородумова — сроком на десять лет.

8 июля «РБК Спорт» сообщил о задержании арбитра Богдан Головко по подозрению в совершении преднамеренной ошибки в пользу «Торпедо» в матче заключительного тура Первой лиги против «КАМАЗа». В матче «команд судья Головко дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота москвичей. Оба этих эпизода в начале июня рассматривала экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. В одном из них она признала правоту арбитра. Но по второму эпизоду комиссия пришла к выводу, что Головко не назначил пенальти в ворота «Торпедо» ошибочно.

Решением КДК РФС была установлена попытка организации договорных матчей в следующих играх Первой лиги:

«Торпедо» — «Родина» (0:0), 25-й тур, 22 марта 2025 года;

«Торпедо» — «Урал» (1:1), 29-й тур, 21 апреля 2025 года;

«Торпедо» — «Шинник» (1:0), 32-й тур, 11 мая 2025 года).

Сенсационное возвращение в Премьер-лигу

Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

За неделю до старта нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) произошло изменение в составе участников чемпионата. После коррупционного скандала с «Торпедо» КДК Российского футбольного союза (РФС) принял решение вернуть в Премьер-лигу «Оренбург» в кратчайшие сроки.

Это решение было принято, несмотря на то, что в прошлом мезоне 2024/25 «Оренбург» вылетел из РПЛ, заняв предпоследнее, 15-е место, и должен был сыграть в Первой лиге в предстоящем сезоне.

Президент РПЛ Александр Алаев после данного решения сказал, что клуб получил необходимую лицензию для участия в лиге, имеет богатый опыт, а также знаком со всеми нужными требованиями. «Поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом», — отметил Алаев.

Помимо «Оренбурга», на место «Торпедо» в РПЛ претендовал екатеринбургский «Урал», участвовавший в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе. Екатеринбургский клуб отреагировал саркастически на возвращение «Оренбурга» в РПЛ, опубликовав в своем телеграм-канале вопрос: «Вы там серьезно?!».

До этой ситуации новороссийский «Черноморец» не прошел в РПЛ. Команда, ставшая третьей в Первой лиге и имевшая право на стыковые матчи, не получила лицензию из-за стадиона.

Задолженность «Крыльев Советов» на сумму более ₽920 млн

Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

В январе компания «РТ-Капитал», дочерняя компания «Ростеха», подала иск к самарскому клубу о взыскании просроченного с 2016 года долга в размере 897 млн руб. В результате суд удовлетворил иск и взыскал с клуба более 923 млн руб. При этом суд отклонил просьбу «Крыльев Советов» об отсрочке разбирательства для мирного урегулирования спора.

Представитель ответчика заявил о готовности клуба выплатить долг до конца 2026 года, однако истец настаивал на погашении задолженности в текущем году.

Причиной подачи иска стало неисполнение «Крыльями Советов» обязательств по погашению долга, взятого для финансовой поддержки начиная с 2016 года. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее оценил размер задолженности в 1 млрд руб. Он также отметил, что долг не погашался в течение 10 лет.

Финансовый крах и банкротство «Химок»

К концу сезона 2024/25 «Химки» потряс скандал: игроки бойкотировали тренировки из-за невыплаты зарплаты.

В апреле, после увольнения главного тренера Франка Артиги, футболисты в знак протеста провели вместо тренировки на поле короткое занятие в тренажерном зале. Игроки выразили недовольство решением руководства расстаться с Артигой, который, по их мнению, успешно работал в трудных условиях многомесячных задержек зарплаты.

18 апреля глава РПЛ Александр Алаев сообщил о введении в клубе внешнего управления. «Мы постоянно были на связи с руководством клуба, но вы видели события последних дней, когда не тренировался основной состав. Пришлось вмешаться, я был на связи с руководством клуба. Мы приняли определенные решения», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

В начале июня 2025 года «Химки» подали заявление о банкротстве в Арбитражный суд Московской области, а спустя несколько дней объявили о приостановке деятельности клуба. Этому также предшествовало отклонение апелляции клубом Российским футбольным союзом (РФС) в мае после того, как «Химки» не смогли получить лицензию РПЛ на сезон 2025/26 из-за несоблюдения финансовых критериев.

Вместо «Химок» в сезоне 2025/26 Российской премьер-лиги будет выступать «Пари НН», который изначально проиграл в стыковых матчах «Сочи» из Первой лиги. По сумме двух матчей нижегородский клуб уступил сопернику со счетом 3:4.

Футбольное дежавю в «Кофемании»

В июле стало известно, что бывший игрок сборной России Федор Смолов в мае стал участником инцидента в московском заведении «Кофемания» на Большой Никитской. 35-летний футболист ударил двух посетителей кофейни по лицу после словесной перепалки, ставшей причиной конфликта.

По словам Андрея Попелухи, одного из участников драки, конфликт начался из-за недопонимания, возникшего после того, как Смолов предложил оплатить их счет. Попелуха добавил, что футболист извинился за произошедшее, и у него нет к Смолову никаких претензий.

В своем высказывании Смолов рассказал, что после драки появились совершенно незнакомые ему люди, которые не имели отношения к инциденту. Эти люди стали угрожать, шантажировать и вымогать деньги за непубликацию видео с камер заведения, предлагая при этом незаконные схемы, «не предусматривающие законы Российской Федерации».

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту драки, ссылаясь на истечение сроков и необходимость дополнительного изучения материалов. В ведомстве отметили, что проверка продолжается, и окончательное решение будет принято позднее.

Также проводится проверка информации, опубликованной в ряде СМИ, о предполагаемом вымогательстве денежных средств у Смолова. Ранее Baza писала, что у футболиста вымогали более 3 млн руб. за то, чтобы видео не попало в Интернет.

В 2018 году именно в этой же «Кофемании» разгорелся скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, устроивших драку, за которую они впоследствии отбывали тюремное заключение.

Ставки против карьеры

3 июля нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский был дисквалифицирован комитетом по этике РФС на четыре года, из которых три года условно, в связи с делом о ставках.

В минувшем сезоне 2024/2025 нападающий Владимир Писарский выступал за «Сочи» на правах аренды, перейдя из «Крыльев Советов».

Расследование началось из-за подозрения в причастности Писарского к ставкам на матчи с его участием. Как сообщали 30 июня Metaratings и телеграм-канал «Мутко против», Писарского ожидало разбирательство в РФС из-за подозрительной ставки на его первый стыковой матч, где он получил красную карточку. Информация о ставке поступила от букмекеров и была сделана через посредника.

В прошлом сезоне, играя в аренде за «Сочи» в Первой лиге, он помог клубу сенсационно получить место в стыковых матчах вместо «Черноморца». В этих играх «Сочи» обыграл «Пари НН» (1:2, 3:1) и вышел в РПЛ.

Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа

Умер режиссер Юрий Кара

США анонсировали новые заградительные пошлины

Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США

Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Telegram откроет представительство в России

Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности

МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Торпедо Москва ФК Химки ФК Крылья Советов Российский футбольный союз (РФС) Федор Смолов
Материалы по теме
Глава РФС назвал лучшим решение заменить «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ
Спорт
В РФС заявили, что «Торпедо» сохранило второе место в Первой лиге
Спорт
Суд взыскал с «Крыльев Советов» более ₽920 млн в пользу дочки «Ростеха»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Белый дом напомнил о «жестких» мерах для России без сделки через 50 дней Политика, 00:30
Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки дронов Политика, 00:27
FT узнал о плане Трампа радикально сменить правила инвестирования $9 трлн Финансы, 00:25
Российские ПВО перехватили более 20 дронов за два часа Политика, 00:06
В Петербурге мать с дочкой на сапборде унесло в Финский залив Общество, 00:05
Как прошло самое скандальное межсезонье в российском футболе Спорт, 00:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В аэропорт Геленджика полетит первый за последние три года рейс Экономика, 00:00
Нейросеть вычислила города с самым подорожавшим жильем в первом полугодии Недвижимость, 00:00
Глава комиссии по иностранному вмешательству уйдет из Совета федерации Политика, 00:00
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты Политика, 17 июл, 23:17
Посольство России возмутило переименование бульвара Сталинград во Франции Политика, 17 июл, 23:14
Штрафы за поиск экстремистского контента пообещали «взятым на карандаш» Технологии и медиа, 17 июл, 23:08
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 17 июл, 23:05