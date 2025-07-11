«Оренбург» сыграет в новом сезоне РПЛ вместо исключенного «Торпедо»
«Оренбург» заменит московское «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2025/26. Об этом сообщают «Чемпионат» и «РБ Спорт».
Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС.
РБК обратился за комментариями в РФС.
Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В заявлении РФС говорилось о трех матчах с участием «Торпедо».
Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов на данный момент находятся в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.
«Оренбург» в прошлом сезоне занял предпоследнее, 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. Главный тренером команды является босниец Владимир Слишкович, ранее работавший в московском «Спартаке».
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