«Оренбург» сыграет в новом сезоне РПЛ вместо исключенного «Торпедо»

КДК РФС накануне исключил московский клуб из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». «Оренбург» в прошлом сезоне занял предпоследнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу

Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбург» заменит московское «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2025/26. Об этом сообщают «Чемпионат» и «РБ Спорт».

Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС.

РБК обратился за комментариями в РФС.

Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В заявлении РФС говорилось о трех матчах с участием «Торпедо».

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов на данный момент находятся в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.

«Оренбург» в прошлом сезоне занял предпоследнее, 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. Главный тренером команды является босниец Владимир Слишкович, ранее работавший в московском «Спартаке».