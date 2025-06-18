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Спорт ,  
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«Химки» объявили о приостановлении деятельности

«Химки» в мае не получили лицензию для РПЛ из-за несоответствия финансовым критериям, а 3 июня перешли в режим простоя
Фото: ФК «Химки»
Фото: ФК «Химки»

Подмосковные «Химки» объявили о решении приостановить деятельность клуба в его текущем виде. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

«Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали все возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ. <...> Этот путь был непростым, но настоящим. «Химки» — наша с вами команда. И это навсегда», — говорится в сообщении.

РФС 28 мая отказал подмосковному клубу в допуске в РПЛ на следующий сезон из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

В конце сезона «Химки» оказались в центре скандала из-за бойкота тренировок со стороны игроков, связанного с задержками зарплаты. 18 апреля глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в клубе ввели внешнее управление.

«Химки» завершили сезон на 12-м месте, избежав зоны стыковых матчей.

В «Химках» 3 июня сообщили, что ввели режим простоя, позднее анонсировали процедуру банкротства.

Место «Химок» в РПЛ занял «Пари НН», который должен был вылететь после поражения в стыках.

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